Кюрасао връща Дик Адвокаат

Дик Адвокаат ще се завърне като селекционер на Кюрасао и ще води тима на Световното първенство през лятото. Това е последното развитие по драмата около треньора на островната държава.

Адвокаат води тима по време на квалификациите, но подаде оставка поради сериозни здравословни проблеми с дъщеря си. Според нидерландските медии 78-годишният специалист е готов да се върне на работа, тъй като състоянието на дъщеря му се е подобрило. Неговото място бе заето от Фред Рутен, който вчера подаде оставка.

Dick Advocaat will become the oldest manager ever to coach at a World Cup after returning to manage the Curacao national team – three months after stepping down to care for his daughter.



The 78-year-old Dutchman has managed at two previous World Cups, with the Netherlands in… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 13, 2026

“Свързах се с Адвокаат в понеделник, след като Рутен подаде оставката си в неделя”, разкри президентът на футболната федерация на Кюрасао Гилбърт Мартина . “Кюрасао отива в Шотландия за контрола в края на сезона. Ще бъзе труден мач. Има вероятност Кюрасао да не постигне добър резултат и тогава, 14 дни преди Световното първенство, ще има дискусия за националния селекционер, което не е добре за отбора. В този контекст е добре, че Рутен взе това решение”, допълни той.

“Винаги има неразбирателство, когато има треньорска смяна. Дик и Рутен имат различен стил на работа. Логично е да има някои разминавания, но това не е причината за напускането му”, каза още Мартина.

На 78 години Адвокаат ще стане най-възрастният треньор, водил отбор на световно първенство, ако е на резервната скамейка на тима за първия мач, който е срещу Германия на 14 юни. Еквадор и Кот Д;Ивоар са другите отбори в групата.

Снимки: Gettyimages