Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Кюрасао
  3. Кюрасао връща Дик Адвокаат

Кюрасао връща Дик Адвокаат

  • 13 май 2026 | 15:48
  • 424
  • 0
Кюрасао връща Дик Адвокаат

Дик Адвокаат ще се завърне като селекционер на Кюрасао и ще води тима на Световното първенство през лятото. Това е последното развитие по драмата около треньора на островната държава.

Адвокаат води тима по време на квалификациите, но подаде оставка поради сериозни здравословни проблеми с дъщеря си. Според нидерландските медии 78-годишният специалист е готов да се върне на работа, тъй като състоянието на дъщеря му се е подобрило. Неговото място бе заето от Фред Рутен, който вчера подаде оставка.

“Свързах се с Адвокаат в понеделник, след като Рутен подаде оставката си в неделя”, разкри президентът на футболната федерация на Кюрасао Гилбърт Мартина . “Кюрасао отива в Шотландия за контрола в края на сезона. Ще бъзе труден мач. Има вероятност Кюрасао да не постигне добър резултат и тогава, 14 дни преди Световното първенство, ще има дискусия за националния селекционер, което не е добре за отбора. В този контекст е добре, че Рутен взе това решение”, допълни той.

“Винаги има неразбирателство, когато има треньорска смяна. Дик и Рутен имат различен стил на работа. Логично е да има някои разминавания, но това не е причината за напускането му”, каза още Мартина.

На 78 години Адвокаат ще стане най-възрастният треньор, водил отбор на световно първенство, ако е на резервната скамейка на тима за първия мач, който е срещу Германия на 14 юни. Еквадор и Кот Д;Ивоар са другите отбори в групата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

  • 13 май 2026 | 13:11
  • 1994
  • 8
Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

  • 13 май 2026 | 13:06
  • 1694
  • 0
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 13728
  • 13
Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

  • 13 май 2026 | 11:44
  • 635
  • 0
Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

  • 13 май 2026 | 11:41
  • 8707
  • 5
Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

  • 13 май 2026 | 11:11
  • 1423
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:2 Добруджа, гостите гледат към трите точки

Славия 0:2 Добруджа, гостите гледат към трите точки

  • 13 май 2026 | 16:05
  • 11969
  • 32
11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, двата тима с по три промени

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, двата тима с по три промени

  • 13 май 2026 | 16:49
  • 2825
  • 5
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 7365
  • 21
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 18674
  • 80
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 24423
  • 5
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 13728
  • 13