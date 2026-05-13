Трима от титулярите на Левски остават при "сините"

  • 13 май 2026 | 14:57
Tрима от героите на Левски София, които бяха част от успешния шампионски сезон, продължават с отбора и за новия сезон.

Посрещачите Тодор Скримов и Гордан Люцканов, и центърът Лазар Бучков ще носят екипа на "сините" и през 2026/2027. 

Гордан Люцканов стана MVP на финала за Суперкупата през октомври, с 24 точки срещу Локомотив Авиа (Пловдив) с Матей Казийски в състава.

 Лазар Бучков пък бе най-ефективен нападател на редовния сезон с 61% успеваемост в атака, но и спечели наградата за Най-добър център. 

Тодор Скримов стана Най-полезен състезател (MVP) на сезона в Супер Волей във финалите, като взе отличието за Най-добър посрещач и Най-добър изпълнител на сервис. Опитният волейболист отбеляза 103 аса в първенството.

