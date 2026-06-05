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Чехия без проблеми срещу Белгия

  • 5 юни 2026 | 21:32
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Чехия без проблеми срещу Белгия

Женският национален отбор на Чехия постигна втора победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Йоанис Атанасопулос тим би категорично Белгия с 3:0 (25:20, 25:22, 25:15) в третия си двубой от турнира в Група 3 от първата седмица на надпреварата, игран тази сутрин пред едва близо 400 зрители в залата в Нанджин (Китай).

Така чехкините имат 2 победи, 1 загуба и 6 точки в общото временно класиране на Лигата, докато Белгия допусна втора поредна загуба и остава с една единствена спечелена точка. Утре (6 юни) белгийките ще играят с Тайланд от 10,00 часа българско време, а последния мач за Чехия е също срещу азиатския тим, но в неделя (7 юни) от 06,30 часа.

Хелена Гроцер (3 блока и 1 ас) стана най-резултатна за Чехия с 15 точки, а Михаела Млейнкова (4 блока) и Моника Бранчушка добавиха по 14 точки за победата.

За тима на Белгия капитанът Брит Ерботс реализира 14 точки (1 ас), а Полин Мартен завърши с 9 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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