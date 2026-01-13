Популярни
Защитник на Бенфика се върна в бившия си клуб

  • 13 яну 2026 | 04:26
  • 69
  • 0
Славия (Прага) привлече защитника Давид Юрашек. Левият бек се завърна при “червено-белите” от Бенфика. Сделката се оценява на 3 млн. евро.

25-годишният бранител подписа договор до 2029 година и ще носи екипа с номер 39.

През 2023 година той беше продаден на Бенфика за 14 млн. евро. Юрашек не можа да се наложи в португалския гранд и игра под наем последователно в Хофенхайм и Бешикташ.

“Имам недовършена работа в Славия. Много се радвам, че се завръщам в клуба и в чешкия футбол”, заяви при представянето си Юрашек.

