Защитник на Бенфика се върна в бившия си клуб

Славия (Прага) привлече защитника Давид Юрашек. Левият бек се завърна при “червено-белите” от Бенфика. Сделката се оценява на 3 млн. евро.

25-годишният бранител подписа договор до 2029 година и ще носи екипа с номер 39.

David Jurásek 3⃣9⃣



Zpátky doma s novým číslem ✨ pic.twitter.com/YvKsETLrMq — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 12, 2026

През 2023 година той беше продаден на Бенфика за 14 млн. евро. Юрашек не можа да се наложи в португалския гранд и игра под наем последователно в Хофенхайм и Бешикташ.

“Имам недовършена работа в Славия. Много се радвам, че се завръщам в клуба и в чешкия футбол”, заяви при представянето си Юрашек.