  Сурови наказания за Славия (Прага) след нахлуването на феновете в края на дербито със Спарта

Сурови наказания за Славия (Прага) след нахлуването на феновете в края на дербито със Спарта

  12 май 2026 | 16:57
Чешката футболна асоциация глоби Славия (Прага) с 10 млн. чешки крони (483 000 долара), затвори стадиона им за следващите четири мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено, след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Асоциацията също така глоби Спарта (Прага) с 600 000 чешки крони, след като феновете им запалиха факли и нанесоха щети на стадиона.

Финансовата санкция за Славия, която загуби мача служебно с 0:3, представлява максималната сума съгласно правилата на лигата.

„Приемаме решението на дисциплинарната комисия с уважение и сме напълно наясно със сериозността на цялата ситуация и отговорността, свързана с организирането на мача“, се казва в изявление на Славия.

Сблъсъкът в събота генерира заглавия в световните медии, след като видеоклипове на фенове на Славия, хвърлящи факли и атакуващи играчи на Спарта, събраха хиляди гледания. Президентът на Славия Ярослав Твърдик нарече инцидента "позор" и заяви, че клубът ще затвори Северната трибуна, където седят заклетите привърженици, за неопределено време.

Славия също така отстрани нападателя Томаш Хори и халфа Давид Дудера до края на сезона заради действията им по време на мача, в който и двамата получиха червени картони и заявиха, че никой от тях няма да играе отново за чешкия шампион.

Дербито беше прекратено, след като стотици домакински фенове нахлуха на терена в последните минути, когато домакините Славия водеха с 3:2 и бяха на секунди от спечелването на титлата в Чешката лига.

Привърженици на Славия пробиха охранителните огради по време на добавеното време и нахлуха на терена, като някои носеха запалени факли и тичаха към сектора с гостуващата агитка. Пиротехнически изделия бяха хвърлени по трибуните, докато играчи от двата отбора се опитваха да напуснат терена.

Чешката полиция се намеси, за да възстанови реда, и заяви, че е започнала наказателно производство по подозрение за безредици. Властите също потвърдиха, че вратарят на Спарта Якуб Суровчик е бил сред нападнатите от домакинските фенове и е бил ударен от факла.

Снимки: Imago

