ПСЖ ще опита да стане шампион още днес

  • 13 май 2026 | 08:48
Стадион „Болер Делелис“ ще бъде арена на най-очаквания сблъсък в Лига 1 тази седмица. На 13 май 2026 г. от 22:00 часа Ланс приема Пари Сен Жермен в мач, който може да реши съдбата на титлата. Към момента ПСЖ води в класирането със 73 точки, докато Ланс заема втората позиция с 67 точки. Евентуална победа на домакините би съкратила дистанцията до само три точки, докато успех за столичани почти сигурно ще ги коронова като шампиони.

И двата отбора влизат в дербито в отлична форма, като не познават вкуса на поражението в последните си пет срещи. Ланс, воден от Пиер Саж, записа трудна, но важна победа с 1:0 срещу Нант в последния кръг, а преди това показа характер при равенствата с Ница (1:1) и Брест (3:3). Домакините демонстрират мощна атака, отбелязвайки общо 62 гола през сезона до момента.

Трудна победа на практика гарантира титлата за ПСЖ
Пари Сен Жермен също е в серия от пет мача без загуба. Тимът на Луис Енрике победи Брест с 1:0 в последния си шампионатен двубой и показа европейска класа в Шампионската лига, където отстрани Байерн Мюнхен. С 71 отбелязани гола в Лига 1, парижани остават най-резултатният отбор в първенството.

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си
Статистиката от директните двубои в последно време е изцяло в полза на ПСЖ. В първия мач между двата тима този сезон, игран през септември 2025 г., парижани спечелиха с 2:0 на „Парк де Пренс“ след два гола на Брадли Баркола. Ланс не е успявал да победи този съперник в последните им четири срещи в Лига 1, като ПСЖ записа победи с 1:0, 2:1 и 2:0 в предходната кампания. Единственият по-оспорван момент бе в Купата на Франция през декември 2024 г., когато Ланс отстъпи едва след изпълнение на дузпи.

Минимална победа запази надеждата жива за Ланс и потопи Нант в Лига 2
Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не скри увереността си преди гостуването в Ланс. Испанецът заяви, че мисли вече парижани шампиони на Лига 1, предвид преднината си и тактическата зрялост на отбора. Дори двата тима в края на сезона да бъдат с равни точки, столичани имат много по-добра голова разлика.

Луис Енрике: За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми
Ланс се очаква да излезе в схема 3-4-2-1, като в предни позиции ще се разчита на Одсон Едуар и Флориан Сотока. ПСЖ вероятно ще заложи на класическото 4-3-3 с триото в атака Брадли Баркола, Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия. Гостите обаче имат сериозни проблеми с контузени играчи, като извън строя са Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и Уорън Заир-Емери.

