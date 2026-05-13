Сити посреща Палас в опит да притисне Арсенал

В днешния 13-ти май (сряда) стадион „Етихад“ ще бъде арена на ключов сблъсък от Премиър лийг, който може да има огромно значение за съдбата на титлата. Манчестър Сити заема втората позиция в класирането със 74 точки от 35 изиграни мача, изоставайки на пет пункта от лидера Арсенал, който обаче е с мач повече. За момчетата на Пеп Гуардиола уравнението е просто: победата е единственият изход, за да останат в реална близост до „артилеристите“.

Домакините влизат в двубоя в отлична серия, като в последния си шампионатен мач се разправиха категорично с Брентфорд (3:0). Формата на Сити в последните пет срещи включва четири победи и едно равенство (драматичното 3:3 срещу Евертън), което показва офанзивната мощ на тима. От друга страна, Кристъл Палас се намира на 15-о място и макар да е далеч от зоната на изпадащите, формата им е променлива. „Орлите“ записаха равенство 2:2 срещу Евертън в последния кръг, а междувременно жънат успехи в Лигата на конференциите, където отстраниха Шахтьор (Донецк) и се класираха на исторически финал след успех с 2:1 в реванша и победа с 5:2 в общия резултат, след като бяха спечелили и първия двубой с 5:2.

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Пеп Гуардиола изрази умерен оптимизъм относно състоянието на ключовия си полузащитник Родри, който лекува контузия в слабините. „Той е по-добре. Ще видим на тренировката следобед“, сподели мениджърът. Под въпрос остава и Абдукодир Хусанов, който получи тежък удар в мача с Евертън. В лагера на гостите Оливер Гласнер бе категоричен, че няма да прави услуги на никого в борбата за титлата. „Не отговарям за Арсенал или Манчестър Сити. Отговарям за Кристъл Палас и взимам най-добрите решения за моя клуб“, заяви Гласнер.

Великолепният сезон на Кристъл Палас е на един мач от перфектен завършек

Конкретно Палас е един от отборите, които са доказали във времето, че могат да се противопоставят на хегемона от последните години в английския футбол. "Орлите" успяха да победят веднъж и да вземат равен в последните 5 мача. Сити обаче не се свени да стига до убедителни успехи срещу лондончани и последните успехи бяха доста изразителни, като "гражданите" побеждаваха с 4:2, 5:2 и 3:0. Победата пък на Палас бе миналата година след неочакван успех с 1:0 във финала на ФА Къп, когато лондончани спечлиха първия значим трофей в историята си.

Манчестър Сити не мисли за финала с Челси, а само за мача с Кристъл Палас

Гуардиола се очаква да заложи на формация 4-2-3-1, като на вратата е Джанлуиджи Донарума, а атаката ще бъде предвождана от Ерлинг Холанд. В защита изненадващо се появява Марк Гехи, който ще се изправи срещу бившия си тим. Палас ще отговори със схема 3-4-2-1, разчитайки на Дийн Хендерсън под рамката и Йорген Странд Ларсен на върха на атаката. Извън сметките за гостите остават контузените Борна Соса и Еван Гесан.