Рубльов вярва, че Синер е близо до края на серията си

  13 май 2026 | 05:38
Руснакът Андрей Рубльов коментира шансовете си срещу световния номер едно Яник Синер, който е във феноменална серия от 26 поредни победи. Двамата ще се срещнат на 1/4-финалите на силния турнир от сериите “Мастърс” в Рим, Италия. Там Синер миналата година стигна до самия финал, но го загуби от големия си антагонист Карлос Алкарас.

“Той е все по-близо до поражението. Колкото повече печели, толкова по-близо е до него”, отговори Рубльов, смеейки се.

В сериозната част от отговора си пък руснакът сподели доколко е развълнуван от предстоящия сблъсък.

“Не съм развълнуван, но и не се чувствам зле. Добре съм. Ако ме питате дали бих предпочел да играя срещу някой друг, тогава, разбира се, бих казал, че бих. Но ако искам да се изпробвам срещу Яник, тогава да. Бих искал да се изпробвам срещу Яник”, добави Рубльов.

Синер и Рубльов са се срещали общо 10 пъти до този момент. Италианецът доминира тотално в съперничеството помежду им с 8-2 победи, като единствените два успеха на руснака дойдоха след отказвания на неговия съперник. Двамата играха заедно за последно на 1/8-финалите на "Ролан Гарос", където Синер спечели с лекота след 6:1 6:3 6:4 за 2 часа и 1 минута. В Рим те ще се срещнат в утрешния 14-и май (четвъртък) и сблъсъкът ще стартира не по-рано от 14:00 часа българско време.

