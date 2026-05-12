  Вавринка и Монфис получиха "уайлд кард" за "Ролан Гарос"

Вавринка и Монфис получиха "уайлд кард" за "Ролан Гарос"

  • 12 май 2026 | 17:16
Бившият шампион Стан Вавринка, Гаел Монфис и звездата от #NextGenATP Моис Куаме са сред играчите, които получиха „уайлд кард“ за основната схема на „Ролан Гарос“, обявиха организаторите.

Вавринка, шампион от 2015 г., се готви за 21-вото си участие на „Ролан Гарос“. 41-годишният швейцарец, който играе последния си сезон в ATP Tour, има огромни успехи във френската столица. Той спечели трофея през 2015 г., побеждавайки Новак Джокович във финала и Роджър Федерер на четвъртфиналите. Трикратният шампион от Големия шлем има баланс 46 победи и 19 загуби в турнира. Вавринка също достигна финала в Париж през 2017 г. и полуфиналите през 2016 г.

Любимецът на домакините Гаел Монфис, който също се състезава в последния си сезон в тура, получи „уайлд кард“ за домашния си турнир от Големия шлем. Монфис направи дебюта си в турнира през 2005 г. и оттогава е пропуснал само едно издание – през 2022 г. Най-доброто постижение на 39-годишния французин е от 2008 г., когато достигна полуфиналите, преди да загуби от Федерер в четири сета. Французинът също така стигна до четвъртфиналите през 2009, 2011 и 2014 г. и има баланс 40 победи и 17 загуби. Миналата година Монфис загуби от Джак Дрейпър във втория кръг.

Французинът от #NextGenATP Моис Куаме ще направи дебюта си в основната схема на турнир от Големия шлем на родна земя. 17-годишният тенисист започна сезона си, като спечели първите си две титли от ITF World Tennis Tour във Франция. След тези успехи той премина през квалификациите и направи дебюта си в основна схема на ниво ATP Tour на Open Occitanie в Монпелие. През март Куаме направи дебюта си на "Мастърс" в Маями, а сега му предстои да играе за първи път на мейджър турнир.

Титуан Дроге, Юго Гастон и Артур Жеа също са сред французите, обявени като получатели на „уайлд кард“ за основната схема. Още двама играчи – 21-годишният американец Нишеш Басавареди и австралиецът Адам Уолтън – също получиха „уайлд кард“ за основната схема на втория турнир от Големия шлем за годината.

Надеждите на домакините Флоран Бакс, Робен Бертран, Шон Куенин, Томас Форел, Антоан Гибо, Саша Геймард Вайенбург, Калвин Емери и Даниел Жад, както и четвъртфиналистът от 2016 г. Давид Гофен, получиха „уайлд кард“ за квалификациите.

Снимки: Gettyimages

