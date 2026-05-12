  Анди Мъри отново ще е треньор

  12 май 2026 | 21:01
Двукратният шампион на турнира от Големия шлем "Уимбълдън" - Анди Мъри, ще се присъедини към екипа на сънародника си Джак Дрейпър по време на тенис сезона на трева, обяви Дрейпър.

Мъри, който прекрати състезателната си кариера през 2024 г., преди това имаше треньорско партньорство с Новак Джокович, което приключи през май 2025 г. Бившият полуфиналист от Откритото първенство на САЩ Дрейпър се бори с множество контузии тази година и ще пропусне Откритото първенство на Франция поради продължаващи проблеми с коляното.

Дрейпър работи с бившия треньор на Мъри Джейми Делгадо, но двамата прекратиха сътрудничеството си след шест месеца съвместна работа.

„Много съм благодарен за всичко, което Джейми Делгадо направи за мен през последните шест месеца. Той е треньор от световна класа и страхотен човек“, каза Дрейпър в изявление пред британските медии.

„Междувременно ще продължа да бъда подкрепян от отличния екип, към който се присъединява Анди Мъри, който ще ме подкрепя през целия сезон на трева“, добави той.

24-годишният Дрейпър никога не е стигал по-далеч от втория кръг на Уимбълдън и само една от трите му титли от ATP е спечелена на трева. Той не уточни каква роля ще поеме Мъри в щаба, въпреки че някои медийни съобщения твърдят, че тя ще бъде като треньор.

Снимки: Imago

