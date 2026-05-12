Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер преодоля още един съперник в Рим

Синер преодоля още един съперник в Рим

  • 12 май 2026 | 04:45
  • 248
  • 0
Синер преодоля още един съперник в Рим

Водачът в световната ранглиста и Яник Синер преодоля втория кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" на клей в Рим с награден фонд 8.24 млн евро.

Италианецът не срещна трудности и записа лесна победа срещу австралиеца Александър Попирин с 6:2, 6:0. За световния номер 1 това е 25-а поредна победа този сезон.

Номер 12 в схемата Александър Рубльов (Русия) елиминира Алехандро Давидович Фокина (Испания) с 6:4, 6:4.

Друг руснак - Даниил Медведев също продължава напред след обрат срещу Ламас Руис от Испания. Поставеният под номер 7 загуби с 3:6 първата част, но после стигна до 6:4, 6:2.

Италианецът Флавио Коболи отпадна след 3:6, 4:6 срещу Тиаго Тиранте от Аржентина.

В други срещи от надпреварата Андреа Пелегрино (Италия) елиминира Франсис Тиафо (САЩ) със 7:6(8), 6:1, а Брандън Накашима (САЩ) загуби от Николоз Басилашвили (Грузия) с 6:7(5), 4:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Рекордно класиране за Димитър Кисимов в юношеската ранглиста

Рекордно класиране за Димитър Кисимов в юношеската ранглиста

  • 11 май 2026 | 20:13
  • 4368
  • 0
Димитър Кузмано загуби във втория кръг на квалификациите за „Чалънджър“ в Загреб

Димитър Кузмано загуби във втория кръг на квалификациите за „Чалънджър“ в Загреб

  • 11 май 2026 | 18:19
  • 1018
  • 0
Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

  • 11 май 2026 | 16:35
  • 3544
  • 0
Холгер Руне пропуска "Ролан Гарос"

Холгер Руне пропуска "Ролан Гарос"

  • 11 май 2026 | 14:38
  • 1204
  • 0
Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

  • 11 май 2026 | 12:35
  • 2917
  • 14
Сърцето на Ейса Гонсалес се къса от мъка

Сърцето на Ейса Гонсалес се къса от мъка

  • 11 май 2026 | 10:58
  • 18027
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

  • 11 май 2026 | 22:14
  • 25002
  • 178
Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

  • 11 май 2026 | 21:14
  • 16507
  • 44
Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 23597
  • 193
Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

  • 11 май 2026 | 23:47
  • 15282
  • 55
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 24444
  • 39
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 31664
  • 317