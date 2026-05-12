Синер преодоля още един съперник в Рим

Водачът в световната ранглиста и Яник Синер преодоля втория кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" на клей в Рим с награден фонд 8.24 млн евро.

Италианецът не срещна трудности и записа лесна победа срещу австралиеца Александър Попирин с 6:2, 6:0. За световния номер 1 това е 25-а поредна победа този сезон.

The moment Jannik Sinner got his 30th consecutive win in Masters events



He ties Djokovic for the 2nd longest streak ever



Djokovic - 31

Djokovic, 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 - 30

Federer - 29

Nadal - 23

Sampras - 19



Marching towards the top of a legendary list



🇮🇹🦊 pic.twitter.com/DJhytECeju — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 11, 2026

Номер 12 в схемата Александър Рубльов (Русия) елиминира Алехандро Давидович Фокина (Испания) с 6:4, 6:4.

Друг руснак - Даниил Медведев също продължава напред след обрат срещу Ламас Руис от Испания. Поставеният под номер 7 загуби с 3:6 първата част, но после стигна до 6:4, 6:2.

Италианецът Флавио Коболи отпадна след 3:6, 4:6 срещу Тиаго Тиранте от Аржентина.

В други срещи от надпреварата Андреа Пелегрино (Италия) елиминира Франсис Тиафо (САЩ) със 7:6(8), 6:1, а Брандън Накашима (САЩ) загуби от Николоз Басилашвили (Грузия) с 6:7(5), 4:6.