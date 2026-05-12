Григор Димитров откровен: Сложно е, но не съм приключил и може би най-доброто предстои

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров даде откровена и задълбочена пресконференция в Бордо, където участва на турнир от сериите "Чалънджър". Гришо ще се изправи срещу Мартин Дам в сряда, а пред медиите сподели, че не се притеснява от 170-ата си позиция в ранглистата и вярва, че най-добрият етап от кариерата му тепърва предстои.

"Това е сложно място, в което да се намираш, ясно е. Но в същото време не го премислям прекалено много, защото трябва да се справяш с това, което е пред теб в момента. И знаете ли, намирам се в етап от кариерата си, в който чувствам, че всъщност имам много свобода. В същото време не усещам някакво огромно напрежение от никоя страна, освен от самия себе си.

След контузия никога не е лесно. Аз никога не съм се сблъсквал с подобно нещо и това е първият път, в който трябва да преосмисля кариерата си, състоянието си, програмата си. А това, че играя квалификации... за мен не означава нищо. Това е просто още един турнир. Пак трябва да печелиш мачове. Независимо дали си в квалификациите или играеш турнири от по-ниско ниво – за мен това няма значение.

По някакъв начин съм щастлив, че все още мога да се състезавам, защото също толкова лесно можеше вече изобщо да не играя. Вярвам ли в себе си, че мога да се върна на солидно ниво? Да, абсолютно. Кога ще стане – не знам. Дали някога ще бъда отново същият – не знам. Има толкова много въпросителни. Напоследък често ми задават тези въпроси и аз го оценявам. Виждам и добрата, и лошата страна на това.

Но за мен в момента не става дума за победи или загуби. Става дума за моята собствена битка, която искам да спечеля. А останалото идва с играта, с добрите резултати, с удоволствието на корта, с това да имаш здраво тяло.

Има толкова много неща зад кулисите, които хората не знаят – и това е нормално. Не чувствам, че съм жертва на контузията или на всичко, през което преминах. Просто това е един период. Разбира се, през ума ти минават много различни мисли.

На 35 години съм, така че в известен смисъл това е добро място, на което да бъда. Харесва ми къде се намирам. Както казах – идва с много предизвикателства, но през целия си живот съм се сблъсквал с предизвикателства. Мисля, че именно това ме кара да продължавам и да искам още от спорта.

Честно казано, много е забавно да съм отново в "Чалънджър" тура. Наистина усещам подкрепата на феновете по целия свят. Няма значение на какъв турнир играя. Но винаги е нещо специално, когато се върнеш на "Чалънджър" ниво, особено на толкова историческо място като това.

Посрещнаха ме невероятно добре. Целият екип е страхотен – директорът на турнира, всички. Винаги съм бил смирен навсякъде, където отида. И мисля, че виждаш признателността от съвсем различен ъгъл. След толкова години в тура все още да можеш да го усещаш – това ме кара да се гордея със себе си, че съм успял преди всичко да запазя характера си.

За мен това винаги е било по-важно от победите. С времето, зрелостта и опита го осъзнаваш още повече. Надявам се да изиграя турнира докрай тук. Наистина бих искал да натрупам мачове и отново да започна да усещам повече свобода на корта. Не казвам, че ще е лесно – ще бъде много трудно. Но това е предизвикателство, с което вече съм се справял повече от веднъж. И наистина вярвам, че мога да го направя отново.

Мисля, че още от първия ден в тура имах този прякор Бейби Федерер и всички неща, които ме съпътстваха в началото на кариерата ми. Но всичко зависи от това как ще го приемеш. За мен това винаги е било голямо признание. Но след толкова много години успях да докажа себе си като личност. А това да бъда себе си е нещото, което винаги ме е държало напред и ми е позволявало да се изразявам така, както винаги съм го правил.

Разбира се, винаги има две страни на историята и всеки има свое мнение как това трябва да те кара да се чувстваш. Но аз винаги съм имал късмета да усещам истинска подкрепа и винаги съм гледал на добрата страна на нещата, без да усещам напрежение от това.

Най-трудното е да намериш ритъма на състезанията. Останалото го знам – пътуванията, хотелите и всичко останало. Повярвайте ми, това не ми е липсвало най-много. Но е нужно време и да се свържеш отново със себе си, защото дълго време си живял по определен начин, правил си едни и същи неща, вървял си по един и същ път. И изведнъж си далеч от спорта.

Успях да отида на пет различни почивки и да се свържа повече с приятелите и семейството си. Прекарах много повече лично време и видях другата страна на живота.

Но това, което винаги ме е движело напред, е усещането, че имам недовършена работа. Това може лесно да бъде последната глава от кариерата ми. Никога не съм си поставял луда цел да играя до определена възраст. Винаги съм си казвал: в момента, в който почувствам, че вече не мога или не ми пука по същия начин – тогава ще спра.

И до известна степен съм окей с това решение. Но в момента знам, че още не съм там. Именно това ме кара да продължавам и да търся още и още варианти.

Не губя време с неща, които не трябва да правя. И за съжаление трябва да бъда малко по-егоистичен – ако нещо не се усеща правилно и нямам чувството, че нещата вървят в правилната посока, трябва да го променя. Трябва да опитам нещо ново.

За дълъг период от време правех почти едни и същи неща. Постигнах резултатите, които исках. Но сега – и го казвам в положителен смисъл – това е последният ми спринт. И вярвам, че той може да бъде най-силният ми.

Всичко опира и до това да бъдеш в хармония със себе си и да си много по-свързан със собствената си същност и с начина, по който искаш да се развиваш. Защото когато вярваш в това, нищо не може да те спре да постигнеш това, което искаш.

Мисля, че това е едновременно вълнуващ и плашещ момент за мен. Но аз се хвърлям с главата напред. Винаги съм бил такъв. Никога не съм бягал от предизвикателствата. А ако паднеш – изправяш се, приемаш удара и продължаваш. Така съм живял винаги.

И в момента всичко е изцяло по моите правила. Всичко останало няма значение – дали играя квалификации, дали съм извън топ 500, каквото и да е. Наистина не обръщам внимание на тези неща. И както казах, това всъщност ми дава доста свобода", завърши Григор.