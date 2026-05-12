  Синер изравни рекорд на Джокович по победи в "Мастърс"

  12 май 2026 | 17:51
Яник Синер изравни Новак Джокович за най-дългата победна серия в историята на "Мастърс" във вторник, когато записа 31-ата си поредна победа и се класира за четвъртфиналите в Рим. Световният №1 продължи уверения си поход във Вечния град, където победи италианския квалификант Андреа Пелегрино с 6:2, 6:3.

Синер се опитва да се присъедини към Джокович в Рим като едва вторият играч, завършил "кариерен "Мастърс" – спечелване на всичките девет турнира ATP 1000 от въвеждането на формата през 1990 г.

24-годишният италианец е почти недосегаем през последните шест месеца и миналата седмица влезе в историята в Мадрид, като стана първият играч с пет поредни титли от "Мастърс", добавяйки успеха към триумфите си в Париж, Индиън Уелс, Маями и Монте Карло. Последната загуба на Синер на това ниво дойде през октомври, когато се отказа по време на мача си от третия кръг срещу Талон Грикспор в Шанхай.

Финалистът от миналата година в Рим също се стреми да стане първият домашен шампион в турнира след Адриано Паната през 1976 г. Следващият съперник на 24-годишния тенисист ще бъде Андрей Рубльов или Николоз Басилашвили.

Синер напълно задуши Пелегрино в първата среща между двамата и продължи да комбинира разнообразие с мощни удари от основната линия. Поставеният под №1 използва няколко ефективни къси топки, за да надхитри Пелегрино, който стоеше дълбоко зад основната линия, а на ретур беше доминиращ, като проби сънародника си четири пъти.

Победата за 1 час и 30 минути подобри и перфектния баланс на Синер срещу други италианци до 19:0.

Пелегрино участваше за първи път в основната схема на турнир от сериите "Мастърс". 29-годишният тенисист, който победи Франсис Тиафо в третия кръг, напуска Рим с изкачване от 32 места до №123 в ранглистата на живо и се очаква в понеделник да достигне рекордно класиране в кариерата си.

