Алекс Грозданов и Богданка изпуснаха титлата, Заверче с историческо постижение

Капитанът на националите Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) изпуснаха титлата в полската Plus Liga.

Воденият от Стефан Антига тим отстъпи на победителя в редовния сезон Алурон СМС Варта (Заверче) с 1:3 (25:15, 21:25, 14:25, 21:25) в 5-ата финална среща.

Волейболистите на Михал Винярски спечелиха финалната серия с 3-2 успеха.

Заверче вдигна исторически трофей, след като миналата година отстъпиха именно на Богдана във финала. През 2024 година пък загубиха от Ястрежебски Венгел.

Алекс Грозданов записа 8 точки (4 блока, 44% ефективност в атака - +6).

Най-резултатен бе звездата Вилфредо Леон с 18 точки (1 ас, 1 блок).

За Заверче Аарън Ръсел записа 16 точки (1 ас), с 15 точки се отчете Барломей Болондж (1 ас, 2 блока).

