Вавринка: На 41 е време да приключа

  25 фев 2026 | 15:30
Швейцарският тенисист Стан Вавринка се сбогува с турнира в Дубай, след като загуби от руснака Даниил Медведев във втория кръг с 2:6, 3:6.

„Искам да благодаря на турнира. За първи път играх тук преди 15 години. Беше невероятно да имам възможността да играя тук за последен път. Това е последната ми година. Винаги съм имал невероятна подкрепа. На 41 години е време да приключа. Надявам се да видя някои от вас през останалата част от сезона“, каза Вавринка.

Вавринка е печелил турнира в Дубай веднъж в кариерата си, побеждавайки кипъреца Маркос Багдатис на финала през 2016 година.

