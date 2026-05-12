Защо Бедзеки не успя да догони Мартин в Льо Ман?

  • 12 май 2026 | 16:29
Марко Бедзеки обясни, че липсата на увереност в работата на предната гума на мотоциклета му е била причината за загубата на битката за победата срещу съотборника му в Априлия Хорхе Мартин в Льо Ман в неделя.

Бедзеки поведе на старта, след като изпревари стартиралия от полпозишън Франческо Баная (Дукати), но 10 тура преди края беше догонен от Мартин, който стартира седми, но успя да си пробие път до второто място.

Бедзеки имаше аванс от 2 секунди, който Мартин стопи с поредица от бързи обиколки и 2 тура преди финала бившият световен шампион с лекота изпревари съотборника си в завой №3.

Състезанието се превърна в триумф за Априлия, тъй като това беше първият случай в историята на MotoGP, в който и тримата пилоти, стигнали до подиума са с мотоциклети на италианската марка.

Но пък Бедзеки записа първа загуба от своя съотборник в неделно състезание от началото на сезона. Марко започна годината с три поредни победи, но сега Мартин го догони в класирането и е само на 1 точка зад него.

Италианецът обаче не беше особено разочарован от това поражение, като си призна, че не е имал темпо, с което да спечели.

„Опитах се да се представя максимално добре, да използвам всичко, с което разполагам на пистата – обясни Марко. – Това продължи до последните 6-7 обиколки, когато проблемите ми станаха повече и повече.

„Когато видях, че Хорхе изпреварва Педро Акоста, знаех, че той ще стопи аванса ми, опитах се да остана спокоен, да не правя много грешки до финала. Не исках да рискувам и да загубя всичко. Направих всичко по силите ми този уикенд, качих се на подиума в спринта, в основното състезание завърших втори, това беше максимумът.

„Този уикенд не успях да карам като Хорхе, опитах се да го копирам в някои завои, но не можех да спирам така, както искам. Усещането за работата на предната гума определено не беше най-доброто, в сравнение с предишните състезания. Така и не стигнах до увереността, която ми трябваше, за да се боря с Хорхе.“

Снимки: Gettyimages

