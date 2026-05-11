  Алекс Маркес след падането още в началото в Льо Ман: Глупава грешка от моя страна

Алекс Маркес след падането още в началото в Льо Ман: Глупава грешка от моя страна

  • 11 май 2026 | 17:06
Надпреварата за Гран При на Франция продължи малко повече от обиколка за Алекс Маркес, който падна още в началото на втория тур и напусна битката в Льо Ман още преди тя реално да е започнала.

Пилотът на Грезини Дукати започна уикенда във Франция в отлично настроение, след като за втора поредна година успя да спечели домашната си Гран При на Испания на „Херес“. За негово съжаление обаче в Льо Ман той взе само две точки, след като завърши осми в съботния спринт преди да падне още в началото на неделното състезание.

„Взех третия завой малко по-бавно, опасявайки се, че предната гума все още е студена. След това подадох малко повече газ в четвъртия завой и изпуснах предницата, след като предната гума се вдигна.

„Глупава грешка от моя страна. За щастие, с изключение на лек удар по главата, се разминах без наранявания. Хубаво е, че сега предстои Барселона, за да компенсирам за това състезание“, каза по-малкият от братята Маркес, който този уикенд ще иска да дублира победата си от миналогодишната Гран При на Каталуния.

Снимки: Gettyimages

