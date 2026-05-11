Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фабио Ди Джанантонио се е разбрал с КТМ, става съотборник на Алекс Маркес

Фабио Ди Джанантонио се е разбрал с КТМ, става съотборник на Алекс Маркес

  • 11 май 2026 | 17:27
  • 298
  • 0

Фабио Ди Джанантонио е постигнал споразумени с КТМ и ще се присъедини към заводския отбор на австрийския производител в MotoGP за старта на 2027 година, съобщават водещите медии в падока на кралския клас.

Настоящият пилот на VR46 Дукати е дал краен срок до миналия петък на Дукати и VR46 да да му предложат нов договор, който да удовлетворява неговите финансови изисквания. Дукати и VR46 обаче са поискали отсрочка, което е накарало Ди Джанантонио да приеме офертата на КТМ и да стане съотборник на Алекс Маркес. Двамата вече си партнираха през 2023 година в отбора на Грезини, след което италианецът премина в състава на VR46.

Основното желание на Ди Джанантонио беше да получи заводски статут и да увеличи годишната си заплата до около 2 милиона евро. Тези негови изисквания са били удовлетворени от КТМ, а договорът между двете страни е бил подписан в събота вечерта.

Решението на Ди Джанантонио да се раздели с VR46 Дукати отваря вратата пред звездата на Дукати в Супербайк Николо Булега да стане титуляр в MotoGP. Италианецът първоначално не попадаше в сметките на Дукати за сезон 2027 в MotoGP, но отворилата се позиция в екипа на Валентино Роси най-вероятно ще стане негово притежание.

Привличането на Ди Джанантонио в състава на КТМ е за сметка на Маверик Винялес, който се очакваше да бъде промотиран от сателитния екип на Tech3 в заводския състав на австрийците за сезон 2027. Продължителното отсъствие на испанеца обаче, който продължава да се възстановява от получената миналото лято контузия, е накарала шефовете на КТМ да преосмислят своя избор и да привлекат Ди Джанантонио, който е най-бързият и постоянен пилот на Дукати от началото на годината.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"

На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"

  • 11 май 2026 | 13:18
  • 5626
  • 0
Андреа Стела: Мерцедес все още има най-бързия автомобил

Андреа Стела: Мерцедес все още има най-бързия автомобил

  • 10 май 2026 | 21:32
  • 2309
  • 0
Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен

Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен

  • 10 май 2026 | 19:44
  • 936
  • 0
Любо Руйков изпревари половината колона във финала на „Мизано“

Любо Руйков изпревари половината колона във финала на „Мизано“

  • 10 май 2026 | 18:19
  • 9939
  • 4
Успешната двойна операция за Марк Маркес

Успешната двойна операция за Марк Маркес

  • 10 май 2026 | 17:42
  • 3208
  • 1
Класиране при пилотите в WRC след рали "Португалия"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Португалия"

  • 10 май 2026 | 17:18
  • 1241
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 9138
  • 81
Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

  • 11 май 2026 | 18:40
  • 3532
  • 0
Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

  • 11 май 2026 | 17:37
  • 1742
  • 2
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 22584
  • 214
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 13277
  • 18
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 38260
  • 102