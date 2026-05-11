Фабио Ди Джанантонио се е разбрал с КТМ, става съотборник на Алекс Маркес

Фабио Ди Джанантонио е постигнал споразумени с КТМ и ще се присъедини към заводския отбор на австрийския производител в MotoGP за старта на 2027 година, съобщават водещите медии в падока на кралския клас.

Настоящият пилот на VR46 Дукати е дал краен срок до миналия петък на Дукати и VR46 да да му предложат нов договор, който да удовлетворява неговите финансови изисквания. Дукати и VR46 обаче са поискали отсрочка, което е накарало Ди Джанантонио да приеме офертата на КТМ и да стане съотборник на Алекс Маркес. Двамата вече си партнираха през 2023 година в отбора на Грезини, след което италианецът премина в състава на VR46.

Основното желание на Ди Джанантонио беше да получи заводски статут и да увеличи годишната си заплата до около 2 милиона евро. Тези негови изисквания са били удовлетворени от КТМ, а договорът между двете страни е бил подписан в събота вечерта.

Решението на Ди Джанантонио да се раздели с VR46 Дукати отваря вратата пред звездата на Дукати в Супербайк Николо Булега да стане титуляр в MotoGP. Италианецът първоначално не попадаше в сметките на Дукати за сезон 2027 в MotoGP, но отворилата се позиция в екипа на Валентино Роси най-вероятно ще стане негово притежание.

Привличането на Ди Джанантонио в състава на КТМ е за сметка на Маверик Винялес, който се очакваше да бъде промотиран от сателитния екип на Tech3 в заводския състав на австрийците за сезон 2027. Продължителното отсъствие на испанеца обаче, който продължава да се възстановява от получената миналото лято контузия, е накарала шефовете на КТМ да преосмислят своя избор и да привлекат Ди Джанантонио, който е най-бързият и постоянен пилот на Дукати от началото на годината.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages