  Пеко Баная обясни падането си от второто място в Льо Ман

Пеко Баная обясни падането си от второто място в Льо Ман

  • 11 май 2026 | 15:04
Франческо Баная се беше запътил към най-добрия си резултат в неделно състезание от началото на сезона в MotoGP по време на вчерашната Гран При на Франция.

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

Двукратният световен шампион се движеше на втората позиция, но в началото на 16-ия тур допусна грешка и падна в третия завой. Така той напусна надпреварата в Льо Ман и неговата серия от състезания без подиум в MotoGP достигна 10 старта.

За последно италианецът се качи на почетната стълбичка в Япония миналия септември, когато той спечели на „Мотеги“, но след това записа пет поредни отпадания до края на сезон 2025. От началото на настоящата кампания Баная има едно девето, едно десето място и три отпадания в неделните надпревари, докато в спринтовете има три втори места.

„Когато един пилот падне, в 90% от случаите вината е негова. Моята катастрофа заради липсата на увереност, която усещах. Бях лимитиран от малък проблем с мотора, който ме забави. Опитах се да поддържам темпото, въпреки че не можех и за съжаление паднах.

„Не исках да оставя Марко (Бедзеки) да се измъкне. Не исках да загубя. Исках да остана близо. Прекарвах си страхотно и давах всичко от себе си възможно най-дълго. Ако водих в шампионата, аз определено щях да реагирам по различен начин. Но днес видях шанс да се боря за победа и се опитах да се възползвам, както и трябваше да направя.

„Дадох всичко, с което разполагах. Бях там, бях точно до опашката на Марко и бях амбициран да не се предавам. Когато караш така, когато имаш тази увереност, ти даваш 200% от себе си. Падането беше причинено от факта, че аз се опитах да вляза в завоя по абсолютно същия начин, въпреки че вече нямах тази възможност“, обясни Баная, който заема деветото място в генералното класиране в MotoGP след първите пет кръга за сезон 2026.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: Gettyimages

На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"

Андреа Стела: Мерцедес все още има най-бързия автомобил

Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен

Любо Руйков изпревари половината колона във финала на „Мизано"

Успешната двойна операция за Марк Маркес

Класиране при пилотите в WRC след рали "Португалия"

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

"Червена" истерия: изкупиха билетите за сектор "Г"

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Филип Кръстев претърпя операция

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

