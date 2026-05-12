Жозе и Бенфика провалиха усилията си и с лековата грешка върнаха Спортинг начело в спора за ШЛ

Бенфика направи непростима грешка само кръг преди края на Лига Португал и изпусна второто място, даващо право на участие в Шампионската лига. Това стана факт, след като възпитаниците на Жозе Моуриньо направиха равенство 2:2 в домакинството си на Брага. Още в 4-ата минута Франьо Иванович вкара гол, който бе отменен след ВАР, но веднага след почивката Рафа Сивла реализира редовно попадение в 46-ата минута. Съвсем скоро обаче в 48-ата минута Пау Виктор възстанови паритета. В 64-ата минута ВАР отново попари стадион "Луж", тъй като още един гол - този път на Евангелос Павлидис, бе отменена. Това можеше да се окаже фатално в 88-ата минута, когато Жеан Горби осъществи пълния обрат за Брага, а "орлите" бяха напът да загубят дори точката, но това не се слиучи, тъй като те изпълниха дузпа в добавеното време и в 5-ата минута на продължението Павлидис вкара редовен гол.

По същото време Спортинг (Лисабон) разби Рио Аве като гост с 4:1 и това върна "лъвовете" на второто място за сметка на Бенфика. Лисабонци трябваше да минат през обрат, за да се поздравят с крайния успех, тъй като Диого Безера откри резултата в 12-тата минута. След това обаче дузпа и автогол в края на полувремето прати Спортинг на победния път. Луис Суарес вкара от бялата точка в 35-ата минута, а в 42-рата Густаво Манча прати топката в собствената си мрежа. В начлото на второто полувреме пък всичко бе предрешено, тъй като Франсиско Петрас от Рио Аве си изкара втори жълт картон и остави своите с човек по-малко. Третият гол за гостите не закъсня и Тринкао даде стабилен аванс на Спортинг в 66-ата минута, а в 90-ата Жовани Кенда оформи крайния резултат. В 85-ата минута пък Раян Гилерме остави Рио Аве с девет души на терена, защото също аи изкара втори жълт картон.

May 11, 2026

Преди началото на кръга Спортинг и Бенфика имаха равен брой точки, което пращаше "орлите" в зона Шампионска лига, тъй като момчетата на Жозе Моуриньо имат по-добър баланс в преките двубои между градските съперници. Само преди три седмици "червените" от Лисабон победиха "лъвовете", което ги върна в битката за второто място, но поредната им грешка днес отново ги прати в позиция, в която не държат съдбата в собствените си ръце. Брага от своя страна се превърна в истинска черна котка и за двата лисабонски гранда, тъй като именно по-рано през пролетта този тим взе равен 2:2 и от Спортинг, който отдалечи "зелено-белите" от титлата.

Все пак нищо не е загубено за Бенфика и ако тимът вземе своето срещу Ещорил в последния кръг, а тогава Спортинг се спъне срещу Жил Висенте, то отново ще има разместване в подножието на върха.