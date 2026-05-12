Невен Нешев: ЦСКА и Левски са като скачени съдове

Когато има силен Левски има и силен ЦСКА и обратното, когато има силен ЦСКА има и силен Левски, смята треньорът в червения клуб

Волейболистите на ЦСКА за юноши под 20 години завършиха като вицешампиони за сезон 2025/26. На финала младите армейци отстъпиха на вечния съперник Левски с 1:3 гейма, в изключително интересен и динамичен мач, който бе достоен финал на шампионата.

Старши треньорът на ЦСКА Невен Нешев заяви в интервю за BGvolleyball.com, след големия финал, че двата клуба ЦСКА и Левски са като скачени съдове, а конкуренцията между тях е основна движеща сила.

Вицешампиони на България. Твоята оценка за сезона?

Завършваме със среброто, не сме доволни. Но просто Левски ни надиграха във важните моменти и ни победиха. Ние се представихме през годината много добре, но като че ли дългият сезон ни изтощи и нямахме сили за накрая да се справим. Направихме индивидуални грешки във важните моменти.

Също искам да отбележа нещо, което е много съществено за нашия отбор. Основният ни разпределител Йордан Ранджев не е в отбора, тъй като получи контузия. Това малко понижи качеството на играта ни. Не казвам, че другите не са се справили, но цял сезон сме играли с един разпределител, а накрая настъпи промяна. Това не е оправдание, но все пак ни ощети. Но такъв е живота и в спорта се случват такива неща.

Какво му се случи?

Още от миналото лято има някаква контузия, която в продължение на сезона се усложни и се наложи операция. Но вече за новия сезон ще е готов за игра.

След двете победи над Левски през сезона, има ли разочарование, че точно на финала не успяхте?

Да, има разочарование. Но това е финал, трябва да си готов, независимо от всичко. Ние някъде сме сбъркали, ще си направим изводите.

Това че някои от момчетата на Левски бяха част от мъжкия отбор на „сините“ и получиха игрово време в първенството на елита, повлия ли?

Със сигурност. Но Левски имат също и страхотни условия, прекрасна зала с три игрища, всичко необходимо е осигурено. Ние обикаляме къде ли не. И от към това също сме ощетени и не ни дава равен старт. Но това вече е друга тема и са оправдания.

Какъв е основния извод, който може да се направи за това поколение?

Има много хубави деца във всички отбори, но трябва много работа за да се стигне до високо ниво. Трябва много работа и усъвършенстване на елементи. Защото, ако се лежи само на стари лаври какво са постигнали, това не стига. Основен друг аспект е, че трябва да се работи върху физиката. Всеки един елемент от играта да се подобри.

Имам още ангажименти с ЦСКА до края на юни, след това почивка от волейбола в зала. Но както и тази седмица, успоредно с занимавам и с плажния волейбол. Беше много тежко. Имаше три- четири дни, в които имах тренировки и с волейбол в зала, и плажен волейбол. Но аз съм свикнал да работя в такъв режим.

Как успяваш да съчетаваш всичко?

Това се случва благодарение на жестоките тренировки, които съм провеждал спрямо тялото си през годините. И това ме вкарва в такъв режим на работа, че влизам в ритъм и ми е лесно, когато има голямо напрежение. Това се опитвам да покажа на младите. Че това е пътят, ако искат нещо да постигнат. Трябва да са свърхнатоварени, но правилно. Иначе само с лежерно натоварване и леко пипане, няма да стане.

Какво си пожелаваш?

Да ме здрави и децата да се развиват. Пожелавам им да имат късмет да намерят правилните отбори за развитието на кариерите им оттук нататък.

И да има повече такива мачове! Да няма само дерби Левски – ЦСКА, а и други клубове да се намесват, за може първенството да е силно и в конкуренция да излизат нови състезатели. Но протвопоставянето между "сини" и "червени" е мвого важно. Когато има силен Левски, има и силен ЦСКА, и обратното, когато има силен ЦСКА има силен Левски. Ние сме като скачени съдове. Затова трябва да има конкуренция, тя движи нещата и е в основата на всичко.

