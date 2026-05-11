MVP Ерик Георгиев: Титлата е 3000 пъти по-сладка, защото е над ЦСКА

Не са важни индивидуалните награди, а че сме шампиони, коментира диагоналът на „сините“, който бе избран за MVP

Левски София спечели шампионската титла на България в първенството по волейбол за юноши под 20 години, след като на финала победи вечния съперник ЦСКА с 3:1 гейма. Така „сините“ се завърнаха на златния връх за тази възраст след две години отсъствие.

Диагоналът на Левски Ерик Георгиев бе избран за Най-полезен състезател (MVP) на турнира. Младият волейболист на "сините" заяви, че е изключително щастлив да излезе от юношеските години като шампион, а ето още какво каза за BGvolleyball.com след успеха:

Честита титла, как се чувстваш като шампион на България?

Благодаря! Чувството е невероятно Много съм развълнуван. Определено добре свършихме работата с целия отбор. Радвам се като за последно в юношеските ми години да станем първи и да завършим с титла.

Благодаря на всички треньори, на Христо Цветанов най-много. И пожелавам успех на мъжкия отбор на Левски за следващия сезон.

Какво значи това?

Много съм развълнуван…Тодор Скримов ми е идол и много го обичам, адмирации само…

Колко по-сладка е титлата след като победихте ЦСКА на финала?

3000 пъти по-сладка! През сезона те ни победиха два пъти, сега съм щастлив, че на финала ние ги надиграхме. Постигнахме това, което искахме.

Стана и MVP на турнира, какво е това за теб?

За мен не са важни индивидуалните награди. Най-важното е, че станахме първи и сме шампиони.

Бе с основен принос за победата, удовлетворен ли си?

Да. Но няма значение! Важното е, че победихме ЦСКА и изпитвам огромна радост.

Излизаш от старша възраст. Какво е бъдещето?

Ще видим! Само това мога да кажа за момента.