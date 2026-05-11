Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. MVP Ерик Георгиев: Титлата е 3000 пъти по-сладка, защото е над ЦСКА

MVP Ерик Георгиев: Титлата е 3000 пъти по-сладка, защото е над ЦСКА

  • 11 май 2026 | 13:41
  • 227
  • 0
MVP Ерик Георгиев: Титлата е 3000 пъти по-сладка, защото е над ЦСКА

Не са важни индивидуалните награди, а че сме шампиони, коментира диагоналът на „сините“, който бе избран за MVP

Левски София спечели шампионската титла на България в първенството по волейбол за юноши под 20 години, след като на финала победи вечния съперник ЦСКА с 3:1 гейма. Така „сините“ се завърнаха на златния връх за тази възраст след две години отсъствие.

Юношите на Левски спечелиха титлата след успех на финала над ЦСКА с 3:1
Юношите на Левски спечелиха титлата след успех на финала над ЦСКА с 3:1

Диагоналът на Левски Ерик Георгиев бе избран за Най-полезен състезател (MVP) на турнира. Младият волейболист на "сините" заяви, че е изключително щастлив да излезе от юношеските години като шампион, а ето още какво каза за BGvolleyball.com след успеха:

Индивидуални награди за юноши под 20 години! Ерик Георгиев е MVP
Индивидуални награди за юноши под 20 години! Ерик Георгиев е MVP

Честита титла, как се чувстваш като шампион на България?

Благодаря! Чувството е невероятно Много съм развълнуван. Определено добре свършихме работата с целия отбор. Радвам се като за последно в юношеските ми години да станем първи и да завършим с титла.

Благодаря на всички треньори, на Христо Цветанов най-много. И пожелавам успех на мъжкия отбор на Левски за следващия сезон.

Какво значи това?

Много съм развълнуван…Тодор Скримов ми е идол и много го обичам, адмирации само…

Колко по-сладка е титлата след като победихте ЦСКА на финала?

3000 пъти по-сладка! През сезона те ни победиха два пъти, сега съм щастлив, че на финала ние ги надиграхме. Постигнахме това, което искахме.

Стана и MVP на турнира, какво е това за теб?

За мен не са важни индивидуалните награди. Най-важното е, че станахме първи и сме шампиони.

Бе с основен принос за победата, удовлетворен ли си?

Да. Но няма значение! Важното е, че победихме ЦСКА и изпитвам огромна радост.

Излизаш от старша възраст. Какво е бъдещето?

Ще видим! Само това мога да кажа за момента.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Световният елит се събира в Индонезия

Световният елит се събира в Индонезия

  • 11 май 2026 | 13:22
  • 354
  • 0
България завърши с две победи в Кипър

България завърши с две победи в Кипър

  • 11 май 2026 | 12:27
  • 397
  • 0
Представят първия в България турнир от световната верига по плажен волейбол Beach Pro Tour.

Представят първия в България турнир от световната верига по плажен волейбол Beach Pro Tour.

  • 11 май 2026 | 11:51
  • 298
  • 0
Двама национали ще играят заедно в шампионата на Гърция

Двама национали ще играят заедно в шампионата на Гърция

  • 11 май 2026 | 10:34
  • 3455
  • 2
Дамян Колев: За мен е голяма привилегия да бъда част от Левски

Дамян Колев: За мен е голяма привилегия да бъда част от Левски

  • 10 май 2026 | 20:46
  • 1456
  • 0
Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето

Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето

  • 10 май 2026 | 20:37
  • 3218
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 11443
  • 104
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 21855
  • 69
Левски доминира при най-добрите футболисти в България, Веласкес и Янев се борят за №1

Левски доминира при най-добрите футболисти в България, Веласкес и Янев се борят за №1

  • 11 май 2026 | 12:30
  • 4475
  • 5
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 8811
  • 9
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 79909
  • 599
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 62022
  • 244