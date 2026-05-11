Индивидуални награди за юноши под 20 години! Ерик Георгиев е MVP

На завършилия финален турнир в първенството по волейбол юноши под 20 години, в който шампион стана Левски София, среброто е за ЦСКА, а бронзът отиде за Славия, 4 от индивидуалните награди бяха присъдени на "сините" шампиони.
За Най-полезен състезател MVP на турнира бе определен диагоналът на Левски Ерик Георгиев.
Юношите на Левски спечелиха титлата след успех на финала над ЦСКА с 3:1
Ето всички отличени състезатели:
Най-добър нападател: Захари Згуров – ЦСКА
Най-добър разпределител: Петко Петков – Левски
Най-добър изпълнител на начален удар: Обраян Мокуние – Славия
Най-добро либеро: Димитър Добрев – Левски
Най-добър централен блокировач: Николай Николаев – Левски
Най-полезен състезател MVP: Ерик Георгиев - Левски