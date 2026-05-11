Индивидуални награди за юноши под 20 години! Ерик Георгиев е MVP

На завършилия финален турнир в първенството по волейбол юноши под 20 години, в който шампион стана Левски София, среброто е за ЦСКА, а бронзът отиде за Славия, 4 от индивидуалните награди бяха присъдени на "сините" шампиони.

За Най-полезен състезател MVP на турнира бе определен диагоналът на Левски Ерик Георгиев.

Юношите на Левски спечелиха титлата след успех на финала над ЦСКА с 3:1

Ето всички отличени състезатели:

Най-добър нападател: Захари Згуров – ЦСКА

Най-добър разпределител: Петко Петков – Левски

Най-добър изпълнител на начален удар: Обраян Мокуние – Славия

Най-добро либеро: Димитър Добрев – Левски

Най-добър централен блокировач: Николай Николаев – Левски

Най-полезен състезател MVP: Ерик Георгиев - Левски

