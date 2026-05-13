Спортисти от три континента са заявили участие в третото издание на ултрамаратона Rhodo Rock 2026 в Момчилград

Близо 700 участници от 15 държави се очакват на планинския фестивал и ултрамаратон Rhodo Rock 2026, който ще се проведе на 6 юни в Момчилград, съобщават от общинската администрация. На стартовата линия ще застанат състезатели от Европа, Северна Америка и Африка, включително участници от България, Гърция, Турция, Румъния, САЩ, Канада, Южна Корея, Уганда и други държави.

Програмата включва бягане както за големи, така и за деца. Дестинациите за възрастни са четири – 9 км., 21км., 42км. и 60 км. Трасетата преминават през едни от най-живописните райони на Източните Родопи, допълват от Община Момчилград, с чиято подкрепа е ултрамаратонът.

В третото издание организаторите са подготвили и пешеходен поход, с което „Rhodo Rock 2026“ ще предложи активности както за професионални атлети, така и за семейства и любители на природата.

“Овен спортно събитие, Rhodo Rock 2026 е и начин за популяризиране на региона“, каза за БТА секретарят на общината Мехмед Мехмед. Той изброи и част от туристическите забележителности, покрай които ще преминат състезателите. Сред тях са природните феномени и археологически забележителности: Харман кая, Татул, Вкаменената гора, Адам кая.

От общинската администрация отчитат устойчив ръст на интереса към него - от 281 финиширали участници през 2024 г. до 554 през 2025 г., а тазгодишното издание се очертава като най-мащабното досега. Записванията за участие продължават до 18 май. А освен за участие, състезателите осигуряват заетост и в хотелите, където вече има направени доста резервации, допълват организаторите.