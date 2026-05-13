15-годишна бегачка почина по време на полумаратон

  • 13 май 2026 | 16:06
Общността около маратона в Лайден е в траур, след като 15-годишна бегачка почина по време на неделния полумаратон в Нидерландия. На състезателката, идентифицирана от местните медии като момиче от Угстгест, ѝ прилошало по трасето и е получила помощ от екипите за спешна помощ. Властите не са споделили точната причина за медицинския инцидент, въпреки че полицията е съобщила пред нидерландските медии, че разглежда смъртта като инцидент, свързан със здравословното състояние, а не като криминален случай.

Маратонският уикенд в Лайден включва няколко дистанции, но по-късните събития, насрочени за неделя, включително бягането на 10 километра и детското бягане, бяха отменени след непредвидената трагедия. На бегачите, които вече са участвали в маратона и полумаратона, е било позволено да продължат.

Директорът на състезанието в Лайден Тиерд Шефер заяви пред DutchNews, че организацията е дълбоко потресена, описвайки смъртта като “ужасна новина“. Той добави, че мислите му са на първо място със семейството на бегачката, а след това с приятелите, роднините и всички, засегнати от внезапната загуба. Кметът Петер Хейкоп също излезе с публична реакция, като каза, че “шокът от случилото се е огромен“ и че “като баща, като ентусиаст в бягането и като кмет... сърцето ми е със семейството, засегнато от това“.

Инцидентът повдигна и въпроси относно правилата за участие. Шефер потвърди пред нидерландските медии, че минималната възраст за участие в полумаратона е 16 години, а починалата бегачка е била на 15. Той обясни, че системата за регистрация разчита на датата на раждане, въведена от участниците. Според местни и специализирани медии, нидерландската лекоатлетическа федерация препоръчва 15-годишните да не се състезават на дистанции по-дълги от 10 километра.

Маратонът в Лайден е едно от утвърдените събития за шосейно бягане в Нидерландия с около 20 000 участници в различните дисциплини, което събира по улиците бегачи, семейства, доброволци, зрители и местни поддръжници. Според репортажите метеорологичните условия в деня на състезанието са били меки, с температури около 15 градуса по Целзий и лек вятър.

Местните медии също съобщиха, че бегачката е работила в хотел Villa Beukenhof в Угстгест. В публикация в социалните мрежи хотелът я описва като “много обичан колега и топъл, ангажиран и специален човек“.

