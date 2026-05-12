Георги Павлов: Няма да се уморя да обикалям страната, трябва да дадем възможност на нашите атлети да се готвят спокойно

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов открои подобрението на инфраструктурата в страната и осигуряването на подходящи условия за подготовка на спортистите като основни цели пред него в близкото бъдеще.

„Последно бяхме в Русе, подготвяме срещи в Бургас и в Пловдив, Костенец. Подготвяме срещи в много градове. Канят ни вече, виждат, че това е фокусът на федерацията - развитието на инфраструктурата, това е вторичното. Да дадем възможността на нашите атлети да се готвят спокойно, да имат средства за възстановяване, за лагери, да ходят по състезания, а вече другата основна дейност на федерацията е да развиваме инфраструктурата. Това е един основен фокус за мен като президент. Затова няма да се уморя да обикалям страната. Навсякъде, където местните клубове имат нужда и ни поканят, и направят срещи с кметове, ние сме готови да съдействаме и да помагаме“, започна Георги Павлов на пресконференция в София с участието на атлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков.

Павлов заяви, че федерацията ще се стреми да подпомага развитието на условията в големите градове, където има клубове по лека атлетика, но и че основната ѝ роля ще бъде да осъществява връзка между общините и държавата, и клубовете.

„От другата седмица ще започне една обиколка на служители от федерацията съвместно с клубове по цялата страна. Искаме да направим една карта на атлетическата инфраструктура, за да знаем кой от какво има нужда, така че се надявам след една-две седмици, като завърши тази обиколка, да имаме една ясна картина във всеки един град, където имаме клубове – какво има, какво е направено и какво има нужда да се направи, за да можем после да приоритизираме къде да насочим нашите усилия. Това е дълъг процес, на който просто трябва да се постави началото. Федерацията в този процес може да бъде само двигател – за съжаление, нямаме възможност ние да осигуряваме такова финансиране, да правим обществени поръчки или да строим. Така че тук ролята на федерацията ще бъде да e основен двигател между общините, държавата и клубовете, както и проектантите и фирмите, които работят“, добави той.

Избраха Саръбоюков и Карамфилов за Спортист и Треньор №1 за месец март

Според него най-важното ще бъде БФЛА да получава подкрепа от държавата и изрази надежда новият министър на спорта Енчо Керязов да продължи добрата съвместна работа на предшествениците си.

„Основната ни цел е всичките ни състезатели да са добре облечени, добре нахранени, както се казва, и да имат възможности да ходят да тренират на най-добрите места, на които те имат желание. Тук е моментът и да благодаря не само на спонсорите, които са много малка част от това. Най-голямата част от цялата подготовка е държавата в лицето на министерството. До момента от краткото ми управление срещам двама министри - и от двамата имаше пълно разбиране какво е атлетиката. Ние сме от федерациите, които сме първите подписали договори, финансиранията ни вървят нормално. Надявам се и с новия министър, когото не познавам още, надявам се скоро да се запознаем, просто да има една приемственост и всичко да върlи нормално откъм финансиране, за да може атлетите да мислят само за състезания и за стартове, и да не се занимават с битовизми, които се срещат в други федерации“, каза още Павлов.

Президентът на БФЛА коментира и ремонта на лекоатлетическата писта на националния стадион „Васил Левски“, който е близо до завършване.

„Върви ремонтът и на „Васил Левски“, което за нас е много важно – след 35 години да се направи един качествен ремонт, който вече се извършва по всички световни стандарти и изисквания. Дай Боже да завърши съвсем скоро, за да може да се лицензира и да го пазят. Предстоят много мачове, концерти, дербита – както неведнъж съм казвал, тук сме под наем, това е временният ни дом. Голямата цел на федерацията е не само Пловдив да стане един голям център. Винаги съм го повтарял – в Пловдив, Бургас, Варна и София просто трябва да има закрита зала за лека атлетика и открити стадиони, на които да се подготвят състезателите. Това са градовете с най-много жители, с най-много клубове и просто там ще бъде големият фокус“, заяви Павлов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto