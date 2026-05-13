Сблъсък на титани в Шанхай: Хънт срещу Джаксън и Ричардсън

Бягането на 200 метра при жените се очертава като коронното събитие на откриващия кръг от Диамантената лига за сезон 2026. Сезонът в Диамантената лига за 2026 г. стартира в събота (16 май), като Шанхай/Кeцяо е първият от 15-те града домакини на турнири през тази година.

Първоначално Доха трябваше да открие сезона, но събитието беше отложено от 8 май за 19 юни поради настоящото геополитическо напрежение в региона. Някои от най-добрите лекоатлети в света, много от които ще открият своята кампания на открито, ще се съберат в Шанхай с цел да заявят амбициите си още в началото.

При липсата на олимпийски игри или световно първенство по лека атлетика, Диамантената лига – наред с първото издание на Световния шампионат Ultimate в Будапеща – вероятно ще придобие още по-голямо значение през този сезон.

Ето някои от ключовите акценти, които да следим в Шанхай/Къцяо:

Вълнуващо състезание на 200 метра при жените

Безспорно най-забележителното събитие на целия турнир е спринтът на 200 метра при дамите. Ейми Хънт, след сребърния си медал от Световното първенство в Токио, ще се стреми да слезе под границата от 22 секунди за първи път през сезона.

Британката постигна личния си рекорд от 22.08 секунди на полуфиналите на Световното през миналия септември, изкачвайки се до второ място във вечната ранглиста на Великобритания. След като вече стъпи на световния подиум, Хънт несъмнено ще използва успеха от Токио като трамплин, насочвайки се към медали от Игрите на Британската общност и европейското първенство.

Първо обаче тя ще трябва да се пребори с изключително силна конкуренция в Шанхай/Кецяо, която включва двукратната световна шампионка на 200 метра Шерика Джаксън и световната шампионка на 100 метра от 2023 г. Ша'Кари Ричардсън.

Джаксън, която може да се похвали с личен рекорд от 21.41 секунди отпреди три години, се завърна миналия сезон, след като леко разкъсване на ахилесовото сухожилие я остави извън олимпийските игри в Париж. Тя спечели бронзов медал на 200 метра на световното в Токио, финиширайки зад Хънт и Мелиса Джеферсън-Уудън.

Освен че стъпи на върха на световния подиум на 100 метра в Будапеща, Ричардсън спечели и бронз на 200 метра на същото първенство. Нейното най-добро постижение на половин обиколка е 21.92 секунди. Макензи Лонг (21.83), Джена Прандини (21.89) и Анавия Батъл (21.95) са още три американки в надпреварата, които са слизали под 22 секунди.

Двукратната олимпийска шампионка на 400 метра Шоне Милър-Уибо също ще бъде на старта, като има личен рекорд от 21.74 секунди на 200 метра от 2019 г.

Мондо Дуплантис срещу Емануил Каралис

С появата на Емануил Каралис като потенциален претендент за най-големите отличия този сезон, още повече погледи ще бъдат насочени към овчарския скок при мъжете. Мондо Дуплантис доминира в дисциплината от началото на десетилетието, но след като Каралис преодоля 6.17 м на гръцкия шампионат в зала през март – подобрявайки личния си рекорд от 6.08 м – той доказа, че може да се доближи до шведа.

Дуплантис отговори на постижението на Каралис, като подобри собствения си световен рекорд до 6.31 м, 15-и в неговата знаменита кариера, на собствения си турнир „The Mondo Classic“. След това той спечели четвъртата си поредна световна титла в зала в Торун с рекорд на шампионатите от 6.25 м. Двукратният олимпийски и трикратен световен шампион обаче беше притиснат от Каралис, който имаше два неуспешни опита на 6.25 м.

Шестима атлети са преодолявали 6.00 м тази година, което показва, че дисциплината се радва на най-голямата си конкуренция в историята.

Фейт Кипиегон се завръща на 5000 метра

Въпреки че бягането на 5000 метра при жените не е официална дисциплина от Диамантената лига в Шанхай/Кецяо, то е изпълнено със звездни имена, най-голямото от които е Фейт Кипиегон. Това ще бъде първото състезание на кенийката на 12.5 обиколки, след като спечели сребърен медал на световното първенство в Токио зад сънародничката си Беатрис Чебет.

Преди три години Кипиегон държеше рекордите и на 1500 м, и на 5000 м, като последният беше поставен на „Диамантената лига“ в Париж през 2023 г. Нейното постижение от 14:05.20 издържа три месеца, докато Гудаф Цегай не записа 14:00.21 на Prefontaine Classic същата година. След това Чебет стана първата жена, слязла под 14 минути на 5000 м, с време 13:58.06 в Орегон миналата година.

Кипиегон е най-бързата атлетка в Китай, но в надпревара, доминирана от източноафриканки, може да срещне сериозна конкуренция от етиопското дуо Медина Ейса (14:16.54) и Айнадис Мебрату (14:22.76). Британският интерес е представен от Мелиса Кортни-Брайънт и Реве Уолкът-Нолан.

Карстен Вархолм срещу Алисон дос Сантос

Карстен Вархолм ще открие сезона си в Шанхай/Кецяо и ще се стреми да даде сериозна заявка в рядко провежданата дисциплина 300 метра с препятствия. Норвежецът е световен рекордьор в нея, след като записа 32.67 секунди на миналогодишните Bislett Games. Рай Бенджамин и Алисон дос Сантос постигнаха съответно 33.22 и 33.38 в Осло.

Въпреки че американецът не е в Китай, дос Сантос е там и ще се надява този път да се доближи много повече до Вархолм. Откакто Световната атлетика обяви в началото на миналата година, че 300 метра с препятствия ще бъде дисциплина, в която могат да се поставят световни рекорди, тя придоби още по-голяма популярност.

При липсата на Олимпийски игри или Световно първенство по лека атлетика през този сезон, мнозина се питат дали Карстен Вархолм ще използва възможността да се доближи до собствения си световен рекорд от 45.94 секунди в бягането на 400 метра с препятствия, поставен на Олимпиадата в Токио.

Изключително силно състезание на 100 метра с препятствия

След като наскоро спечели третата си поредна световна титла на 60 метра с препятствия в зала в Торун, Девин Чарлтън пристига в Китай с голяма увереност за участие в изключително качественото състезание на 100 метра с препятствия. Задачата ѝ обаче ще бъде много трудна, тъй като в надпреварата ще се включат световната рекордьорка Тоби Амусан, олимпийската шампионка Масаи Ръсел и последните две световни шампионки – Дитаджи Камбунджи и Даниел Уилямс.

Пет от атлетките на стартовата линия имат лични рекорди под 12.30 секунди в дисциплината, така че очакванията са за изключително бързо бягане в Шанхай/Кецяо.