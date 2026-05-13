Лукан и Гресие са най-добрите атлети в Европа за април

Французинът Джими Гресие и словенката Клара Лукан бяха избрани за Атлети на месеца при мъжете и жените за април 2026 г. За отличието бяха номинирани петима мъже и пет жени атлети, като критерий бяха единствено техните постижения през месеца. Гласуването се проведе в рамките на една седмица на сайта на Европейската атлетика.

Лукан наследява Кийли Ходжкинсън, която спечели приза при жените в два поредни месеца, докато Гресие идва след Симон Ехамер, който през март подобри световния рекорд в седмобоя на закрито.

Лукан подобри европейския рекорд на 10 км в Ларедо

Лукан влезе в историята като първата европейка, пробягала 10 км на шосе под 30 минути, постигайки победа в Ларедо. На 18 април тя подобри наскоро поставения европейски рекорд на Меган Кийт от 30:07, сваляйки го до 29:50. Словенката всъщност стана четвъртата жена, която подобрява рекорда тази година, което е доказателство за продължаващия възход в женското шосейно бягане.

Още на петия километър тя беше далеч под темпото за европейски рекорд с време от 14:54. Забележително е, че тя успя да поддържа почти идентична скорост и през втората половина на дистанцията, завършвайки я за 14:56.

”Когато видях резултата, се разплаках от щастие. Това е историческо постижение, аз съм първата от Европа, която слиза под магическата граница. Направих това, което си бях представяла и което бяхме планирали с треньора Тевз Корент, който вярваше в мен. Той ми беше казал преди време, че мога да подобря европейския рекорд, че съм готова за това, и ето че се случи“, сподели Лукан пред STA.

Относно избирането ѝ за Атлет на месеца: “Изключително съм щастлива и за мен е чест, че бях избрана за Атлет на месеца на Европейската атлетика за април. Април беше просто сбъдната мечта за мен, защото подобряването на европейския рекорд и това да стана първата европейка, пробягала 10 км под 30 минути, е нещо, което никога няма да забравя. Все още си спомням моментите, когато пресякох финалната линия и видях времето – беше просто невероятно.“

Гресие постави европейски рекорд на 5 км

Световният шампион на 10 000 метра Гресие подобри собствения си европейски рекорд на 5 км с време 12:51 на 4 април, като остана само на две секунди от световния рекорд. Победата му на родна земя в Лил дойде след силен финален спринт в последния километър, след като на контролата на 2.5 км все още беше част от голяма водеща група.

Гресие надделя над етиопеца Адису Ийхуне, който завърши с 12:54, следван от сънародника си Ян Шруб с 12:56 – време, което също е по-добро от предишния европейски рекорд. В последните метри се виждаше как Гресие поглежда часовника си, стискайки зъби с мисълта за възможен световен рекорд на негово име.

Въпреки че пробяга последния километър за приблизително 2:26, Гресие не успя да постигне целта си в първото си състезание във Франция след спечелването на златото на световното първенство в Токио.

“Беше невероятно състезание. Но честно казано, знаех, че Ян (Шруб) е в топ форма, докато на мен ми беше много трудно да се възстановя от емоциите след Световното първенство. Носих се на вълната на тази титла два месеца, чувствах се недосегаем, психически силен, а след Коледа, след като изядох много шоколад, се сблъсках с физическа стена. Емоционалният срив беше много труден за управление.

Успях да се стегна, отмених състезания, поставих се под въпрос, ядях зеленчуци всяка вечер – не беше лесно. Искам да кажа, че положих много усилия през последните пет седмици, защото знаех, че Ян е в топ форма. Свалям му шапка“, каза той пред L’Equipe.