Себ Коу с ласкави думи за Кийли Ходжкинсън: Тя е най-автентичният човек, когото познавам

Четирикратният олимпийски медалист и легенда на британския спорт Себастиан Коу сподели възхищението си от суперзвездата на Великобритания Кийли Ходжкинсън, определяйки я като изключително земен и автентичен човек. Президентът на Световната атлетика си припомни случайна среща с феноменалната състезателка на 800 метра, докато тя е празнувала рождения си ден.

На 24-годишна възраст Ходжкинсън бързо се превърна в лицето на британската атлетика. Тя спечели първото си олимпийско злато по доминиращ начин в Париж 2024 и постави световен рекорд на 800 метра в зала през февруари. Нейното най-добро лично постижение на открито е 1:54.61, постигнато на турнира от Диамантената лига в Лондон през 2024 г.

През март тя спечели и първата си световна титла в зала в Торун, добавяйки я към отличието “Спортна личност на годината“ на BBC за 2024 г. и Ордена на Британската империя, който получи миналата година за заслугите си към атлетиката.

Ходжкинсън продължава да печели възхищението на публиката със своето непринудено поведение, а олимпийският шампион Коу не спести похвалите си за звездата, родена в района на Голям Манчестър.

Коу, който печели злато на 1500 метра на игрите през 1980 и 1984 г., преди да оглави организацията на Олимпиадата в Лондон 2012, беше гост в подкаста UNTAPPED, където коментира Ходжкинсън.

“Това, което обичам в Кийли, е, че тя е може би най-автентичният човек, когото познавам в момента, и то не само в атлетиката. Каквото виждаш, това получаваш. Тя е много забавна, изключително мотивирана, но същевременно поставя нещата в перспектива“, заяви той.

“Бях в Манчестър неотдавна и една вечер я срещнах случайно, докато влизаше в ресторант. Аз тъкмо си тръгвах. Тя беше дошла да празнува рождения си ден. Това се случи само няколко седмици, след като беше подобрила световния рекорд в зала и броени дни преди да унищожи конкуренцията и да спечели световната си титла на закрито. Просто празнуваше рождения си ден. Тя е напълно нормален човек, но и невероятно талантлива. Има страхотен треньорски екип около себе си“, добави Коу.

“Вероятно ще загубя малкото фенове, които са ми останали в Южна Англия, но тя е абсолютно свързана със Северна Англия и за мен това означава много в живота.“

Ходжкинсън експериментира и с по-къси дистанции и ще започне сезона си на открито за 2026 г. на Диамантената лига в Рим през юни. Нейната треньорка Джени Медоус обаче призна, че подобряването на най-стария рекорд в леката атлетика е дългосрочна цел.

Световният рекорд на 800 метра на открито при жените от 1:53.28, поставен от Ярмила Кратохвилова, не е подобряван от юли 1983 г. Най-доброто време на Ходжкинсън е 1:54.61.

В интервю за Athletics Weekly Медоус сподели: “Мисля, че първо отчаяно искаме да видим време от 1:53, преди да се опитаме да стигнем до 1:53.28. Тъй като тя имаше месеци на постоянни тренировки тази зима, постига времена за открито още в зала, и това ме прави много развълнувана. Вярвам, че тя ще постигне тези времена от 1:53, които толкова силно желае. Дали ще е 1:53.28, ще видим, но в Лондон през 2024 г. тя за първи път видя 1:54 на часовника и сега наистина очаква с нетърпение момента, в който ще види 1:53.“

Снимки: Gettyimages