Ясни са първите германски избраници за Европейското в Бирмингам

Германската атлетическа федерация разкри имената на първите атлети, които ще представят страната на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. Сред водещите фигури в списъка са звездите в маратона Рихард Рингер и Аманал Петрос. Рингер вече е триумфирал на европейски форум, след като спечели златния медал в маратона на шампионата в Мюнхен през 2022 г. Аманал Петрос също е доказано име, като завоюва сребърен медал на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година.

Освен това Петрос спечели и бронз в полумаратона на Европейското първенство в Рим през 2024 г.

Германия постигна значителни успехи в маратонските дисциплини на Европейското първенство в Мюнхен, където спечели отборно злато при жените, отборно сребро при мъжете и индивидуална титла в маратона чрез Рингер.

“Бихме искали да надградим върху тези успехи в Бирмингам“, заяви националният треньор на Германия по издръжливост Александър Фром. “Надяваме се всички номинирани атлети да проведат силна подготовка и да пристигнат на първенството в топ форма. Както и през 2022 г., искаме да се състезаваме с отбори от по шестима атлети в преследване на силни отборни резултати.“

Отборът на Германия в спортното ходене на маратонска дистанция ще бъде воден от Кристофър Линке, сребърен медалист на 35 км за мъже от 2022 г., който държи националните рекорди на 20 км и 35 км.

Федерацията също така включи в мъжкия отбор опитните международни състезатели Карл Юнгханс и Йоханес Френцл.

Ада Юнгханс и Бианка Мария Дитрих също са избрани за женския отбор по спортно ходене в маратона, като участието им зависи от осигуряването на квалификационни места чрез световната ранглиста на World Athletics до края на квалификационния период на 26 юли.

Втората вълна от селектирани атлети на Германия, включително за полумаратона в спортното ходене, ще бъде обявена в средата на юни. Повечето места за Бирмингам ще бъдат финализирани след Германския шампионат в Бохум-Ватеншайд в края на юли.

Снимки: Gettyimages