Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Време е за кулминацията на "Герена"! 17 години по-късно играчите на Левски отново вдигат шампионската купа
  1. Sportal.bg
  2. Лече
  3. Съставите на Лече и Ювентус

Съставите на Лече и Ювентус

  • 9 май 2026 | 21:06
  • 760
  • 0
Съставите на Лече и Ювентус

Тази вечер Ювентус гостува на Лече в изключително важен мач от 36-ия кръг на Серия "А". "Старата госпожа" не може да си позволи повече грешки в битката за Шампионска лига и ще трябва да търси задължителни три точки тази вечер. Мачът е не по-малко важен и за гостите, които са забъркани в битката за оставане в елита, така че също не могат да си позволят да губят точки. Затова можем да очакваме да хвърчат искри.

Еузебио Ди Франческо е избрал в този мач да започне с Уалид Чедира на върха на атаката и Ламек Банда, Ласана Кулибали и Сантиаго Пиероти, които да го подкрепят в предни позиции. Умар Нгом и Илбер Рамадани пък ще действат в средата на терена.

Лучано Спалети пък залага на Душан Влахович като централен нападател и Уестън Маккени зад гърба му. Франсиско Консейсао и Кенан Йълдъз ще бъдат на двете крила, а двойката опорни халфове са Мануел Локатели и Тюн Копмайнерс.

Интересен момент е, че понеже в Италия днес е Денят на майката, от Лече решиха да го отпразнуват по най-красивия начин: с имената на майките на гърбовете на своите футболисти

ЛЕЧЕ: Фалконе, Вейга, Зиберт, Тиаго, Гало, Рамадани, Нгом, Кулибали, Банда, Пиероти, Шедира

ЮВЕНТУС: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Кели, Камбиазо, Локатели, Копмайнерс, Маккени, Консейсао, Йълдъз, Влахович

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

  • 9 май 2026 | 19:23
  • 622
  • 0
Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа

Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа

  • 9 май 2026 | 19:09
  • 983
  • 0
Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

  • 9 май 2026 | 18:57
  • 590
  • 0
Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

  • 9 май 2026 | 18:57
  • 741
  • 0
Съндърланд и Ман Юнайтед разделиха точките под проливния дъжд на "Стейдиъм ъф Лайт"

Съндърланд и Ман Юнайтед разделиха точките под проливния дъжд на "Стейдиъм ъф Лайт"

  • 9 май 2026 | 18:56
  • 11391
  • 30
Красив гол на Олисе и вратар измъкнаха Байерн във Волфсбург

Красив гол на Олисе и вратар измъкнаха Байерн във Волфсбург

  • 9 май 2026 | 21:26
  • 4474
  • 129
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 105576
  • 622
Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

  • 9 май 2026 | 21:10
  • 4080
  • 8
Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

  • 9 май 2026 | 18:58
  • 15019
  • 24
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 35261
  • 105
Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

  • 9 май 2026 | 21:24
  • 9035
  • 22
Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

  • 9 май 2026 | 21:43
  • 6101
  • 8