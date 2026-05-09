Съставите на Лече и Ювентус

Тази вечер Ювентус гостува на Лече в изключително важен мач от 36-ия кръг на Серия "А". "Старата госпожа" не може да си позволи повече грешки в битката за Шампионска лига и ще трябва да търси задължителни три точки тази вечер. Мачът е не по-малко важен и за гостите, които са забъркани в битката за оставане в елита, така че също не могат да си позволят да губят точки. Затова можем да очакваме да хвърчат искри.

Еузебио Ди Франческо е избрал в този мач да започне с Уалид Чедира на върха на атаката и Ламек Банда, Ласана Кулибали и Сантиаго Пиероти, които да го подкрепят в предни позиции. Умар Нгом и Илбер Рамадани пък ще действат в средата на терена.

Лучано Спалети пък залага на Душан Влахович като централен нападател и Уестън Маккени зад гърба му. Франсиско Консейсао и Кенан Йълдъз ще бъдат на двете крила, а двойката опорни халфове са Мануел Локатели и Тюн Копмайнерс.

Интересен момент е, че понеже в Италия днес е Денят на майката, от Лече решиха да го отпразнуват по най-красивия начин: с имената на майките на гърбовете на своите футболисти

ЛЕЧЕ: Фалконе, Вейга, Зиберт, Тиаго, Гало, Рамадани, Нгом, Кулибали, Банда, Пиероти, Шедира

ЮВЕНТУС: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Кели, Камбиазо, Локатели, Копмайнерс, Маккени, Консейсао, Йълдъз, Влахович