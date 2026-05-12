  Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

  • 12 май 2026 | 12:37
От Еспаньол официално обявиха назначаването на Мончи за спортен директор на клуба. Оттам не обявиха колко е дълъг договорът между двете страни, като според журналиста Николо Скира споразумението е до юни 2029 година.

Мончи се завръща в Ла Лига с обещание за големи инвестиции
По този начин опитният ръководител се завръща в Ла Лига, където пожъна големи успехи в двата си периода като спортен директор на Севиля (2000 - 2017 г. и 2019 - 2023 г.). С андалусийци той спечели трофея в Лига Европа цели 7 пъти, като също така триумфира два пъти с Купата на краля и веднъж със Суперкупата на Европа. 57-годишният испанецът също така има престои в италианския Рома (2017 - 2019 г.) и английския Астън Вила (2023 - 2025 г.). От друга страна, Еспаньол в момента е чак на 16-ото място в испанския елит и е само на две точки от зоната на изпадащите три кръга преди края на сезона.

Въпреки това Мончи призова феновете да имат вяра в “папагалчетата”. “Разбирам, че има хора, които са загубили надежда и нямат доверие към нищо: към състава, треньора и клуба. Но мисля, че е време за вяра. Ако всичко е наред, всички ще сме доволни. Трябва да оставим настрана съмненията, споровете и страховете, като вместо това нека заедно да създадем околна среда, която генерира синергия, тласкаща отбора напред. Още от самото начало и първите ми разговори с Алън Пейс (клубния собственик - б.р.), усетих големи привързаност и уважение. Идвам, за да се опитам да допринеса за бъдещето, но също така и за настоящето. Ето защо се присъединих възможно най-скоро”, заяви той пред клубната телевизия.

