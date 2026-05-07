Мончи се завръща в Ла Лига с обещание за големи инвестиции

Легендарният ръководител на Севиля Мончи е пред завръщане в Ла Лига в ролята на спортен директор на Еспаньол, съобщават всички водещи спортни издания в Испания.

Според информациите опитният футболен шеф вече е дал съгласието си за двугодишен договор, като клубният собственик Алън Пейс го е убедил с обещанието за големи инвестиции. От друга страна, самият Мончи вече има свой фаворит за нов наставник на тима, а именно Хосе Бордалас, който се представя успешно и във втория си престой в Хетафе, но договорът му изтича в края на сезона и 62-годишният специалист е решил да не го поднови.

За последно 57-годишният испанец беше директор на Астън Вила, откъдето си тръгна в началото на този сезон. Там той прекара малко над две години, като спомогна за завръщането на бирмингамци в Шампионската лига. Той също така има опит и в италианския Рома, но безспорно най-успешината му работа беше в Севиля, където прекара два периода за общо 21 години. С андалусийци той спечели общо 10 големи трофея, включително седем пъти този в Лига Европа.

“Спорт” твърди, че все пак има две обстоятелства, които биха могли да попречат на Еспаньол да назначи Мончи. Едното е потенциалното изпадане на клуба в Ла Лига 2, а другото е възможността Серхио Рамос да стане собственик на Севиля. Двамата са в много близки отношения и не е изключено легендарният бранител да предложи на някогашния си шеф директорски пост на “Рамон Санчес Писхуан”. “Папагалчетата” пък са предложили на Мончи колаборация с аматьорския КД Сан Фернандо, на който в момента именно той е президент.

Снимки: Gettyimages