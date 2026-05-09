Драматичен пълен обрат на Севиля даде нов тласък на тима към спасението

Севиля направи сериозна крачка към спасението, след като надделя драматично с 2:1 над Еспаньол в мач от 35-ия кръг на Ла Лига. Тимът от Андалусия постигна пълен обрат с голове в последните десетина минути, когато точни бяха Андрес Кастрин (82’) и Акор Адамс (91’), след като преди това Тайрис Долан (56’) бе открил резултата за каталунците. Домакините бяха по-добрият тим на терена почти през цялото време на срещата.

Възпитаниците на Луис Гарсия имаха претенции за дузпа още в началните минути на срещата, а Рубен Варгас опита късмета си в края на първата част. В средата на полувремето пък Експозито от тима на каталунците пропусна най-добрата възможност за гостите. Домакините успяха да отбележат попадение в началото на второто полувреме чрез Алексис Санчес, но то бе отменено поради засада. Противно на логиката “папагалчетата” излязоха напред в 5-ата минута, когато отнеха в центъра на терена и в крайна сметка топката бе пратена около точката за дузпа, където Тайрис Долан успя необезпокояван да спре кълбото и да отбележи.

В крайна сметка усилията на севилци дадоха резултат в 82-ата минута, когато Андреас Кастрин осъществи добър индивидуален пробив, влезе в пеналта и в крайна сметка реализира с левия крак. Играчите на Севиля достигнаха до така важния за тях гол в първата минута на добавеното време, когато дълга топка бе спряна между централните бранители от Санчес, който подаде към резервата Акор Адамс, а той с много качествен изстрел от границата на наказателното поле отбеляза втория и победен гол на тима. С този успех Севиля се изкачи до 12-ата позиция след втората си поредна победа в първенството и вече има 40 точки. Това постави домакините точно една позиция над днешния им противник Еспаньол, който е 13-и с 39 пункта.

Снимки: Imago