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Канада удари САЩ в Квебек

  • 5 юни 2026 | 20:40
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Канада удари САЩ в Квебек

Волейболистките от националния отбор на Канада записа първа победа в Лигата на нациите през тази година. Възпитаничките на Джовани Гуидети удари олимпийския вицешампион САЩ с 3:0 (25:22, 25:22, 30:28) във втория си мач от турнира в Група 1 от първата седмица на Лигата, на който са домакини, игран през изминалата нощ пред над 3600 зрители в залата в Квебек.

По този начин двата отбора имат по 1 победа, 1 загуба и 3 точки в общото временно класиране на Лигата. Следващите срещи на турнира и на САЩ, и на Канада са срещу Франция. Първо тази нощ от 03,00 часа българско време срещу французойките ще излязат американките, а утре вечер (6 юни) от 23,30 часа ще играят "кленовите листа".

Най-полезна за Канада бе Кийра Ван Рик със 17 точки (4 блока и 1 ас), докато Алекса Грей (2 аса) и Емили Мальо (4 блока и 1 ас) се отчетоха с 14 и 13 точки за успеха.

За САЩ Симон Лий Уонк и Джордън Томпсън завършиха с по скромните 9 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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