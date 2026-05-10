Световен вицешампион с България ще играе в Италия

Световният вицешампион с България и шампион и носител на Суперкупата на България с Левски София Стоил Палев ще е новият разпределител на италианския Есенс Хотел (Фано) за сезон 2026-2027, обявиха от клуба.

Роден в София през 2003 г., новият разпределител на Виртус идва от Левски (София), където игра в българската Суперлига, току-що след спечелването на шампионата и наградата за MVP. Сега вратите към Италия са отворени за него:

„Това е първият ми опит извън дома“, започва Стоил Палев.

„Всичко ще бъде ново за мен. Сигурен съм, че ще бъде положително преживяване и че ще се адаптирам бързо, особено защото идвам в страна, където волейболът не е просто спорт, а и култура. Това е изключителна възможност, не само като спортист, но и като човек.“

Световен вецешампион с отбора на България на Джанлоренцо Бленджини и част от националния отбор на България за предстоящата Лига на нациите, Палев се гордее с впечатляващо лично резюме, като вече е спечелил няколко индивидуални награди и признания по време на кратката си волейболна кариера:

„Наистина съм щастлив и развълнуван да дойда във Фано и да бъда част от този клуб. От това преживяване очаквам да се подобрявам всеки ден и да се уча от треньора и отбора, за да стана по-зрял, както на терена, така и извън него.“

Директорът на Есенс Хотел (Фано) се представя така:

„Като играч съм много амбициозен, неуморен в работата си и винаги съм жаден за усъвършенстване. Технически се опитвам да внасям енергия, агресия и постоянство в играта си. Обичам да се боря за всяка топка и да помагам на отбора с позитивно мислене и добър дух. Извън терена съм добър и дисциплиниран човек. Винаги се опитвам да създавам добра атмосфера около себе си, защото вярвам, че силната отборна химия е от съществено значение за успеха.“

Много българи играят и са играли в нашата лига, а за Палев те бяха важен ориентир в избора му:

„Да, вече говорих с някои български играчи, които играха в Италия, и те ми казаха много положителни неща за лигата, феновете и волейболната култура в Италия. Съветите им ми помогнаха и ме направиха още по-развълнуван да започна тази нова глава във Фано. Със сигурност знам, че италианската Серия А2 е една от най-силните и най-конкурентните в Европа; много велики шампиони са играли тук и това ме мотивира още повече. Знам, че нивото е много високо, но съм готов да работя усилено и да давам всичко от себе си всеки ден.“