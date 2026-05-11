Трикратният шампион с Левски Стоил Палев: Благодаря на всички в клуба за подкрепата, доверието и незабравимите моменти

Трикратният шампион с Левски София Стоил Палев продължава кариерата си в Италия. Той ще подсили тима от А2 “Есенс Хотелс Фано” за новия сезон. Разпределителят на шампионския отбор на "сините" ще бъде част от амбициозния план на новия си клуб да се пребори за място в италианския елит. В състава ще бъде и друг българин - Денис Карягин.

Световен вицешампион с България ще играе в Италия

Роденият на 21 май 2003 г. Стоил Палев напуска Левски София след 10 години в клуба. През този период разпределителят печели множество титли при подрастващи и става неизменна част от основното ядро играчи, донесли успехите на мъжкия състав в последните три сезона.

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Визитката на Стоил е впечатляваща - трикратен шампион на България, три Суперкупи и една Купа на България. През сезон 2024/2025 бе основен диригент на успеха за спечелването на исторически златен требъл. В приключилата шампионска кампания от сезон 2025/2026 завърши подобаващо като MVP на финалната серия в efbet Супер Волей.

На национално ниво юношата на Левски е част от успехите при подрастващи в последните години, както и от страхотното представяне на мъжкия отбор във Филипините миналото лято - сребърен медалист от Световното първенство, заедно с още 6 момчета от "синята" школа.

Стоил Палев MVP на финала

"Стоил е едно от момчетата, с които свързвам началото на ангажимента ни към "Левски". Наред с мъжкия отбор, който Владо Николов сглоби за сезон 2016/2017, заварихме и една група деца на по 12-13 години, сред които бяха Стоил, Вени Антов, Алекс и Мони Николови. Стоил извървя дългия и нелек път от детския волейбол до три шампионски титли с мъжкия отбор на "Левски", бронзов и сребърен медал с националните отбори до 21 и 19 г. и сребро от световното първенство за мъже. Заслужил е участието си в тези успехи с неуморен труд, постоянство, възпитание и дисциплина. От името на ВК "Левски" искам да му благодаря за всичко, което постигна с клуба, и да му пожелая следващата стъпка да бъде само стъпало към успешна международна кариера", заяви президентът на Левски Давид Давидов.

“Искам от сърце да благодаря на всички в клуба за подкрепата, доверието и незабравимите моменти заедно. Специални благодарности към феновете – вашата енергия и вярност във всеки мач означаваха изключително много. За мен беше чест да бъда част от този отбор. Всичко, което постигнахме, ще остане завинаги в сърцето ми. "Левски" остава мое семейство. Пожелавам успех на клуба занапред и вярвам, че най-доброто тепърва предстои”, заяви Стоил при емоционалната раздяла.

“Дойде и това време - Стоил да тръгне по нов път, да играе в силно първенство и да се развие още. В годините заедно той започна като юноша, но израсна пред очите ми като мъж и като състезател. Изключително съм удовлетворен, че той постигна това надграждане в личен и професионален план. Пожелавам му да е здрав, да постига успехи и да продължава да бъде победителят, който беше в “Левски”, заяви старши-треньорът на "сините" Николай Желязков.