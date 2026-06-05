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Дебютантът Украйна с първа победа в Лигата на нациите

  • 5 юни 2026 | 21:13
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Дебютантът Украйна с първа победа в Лигата на нациите

Дебютантът във волейболната Лига на нациите при жените Украйна постигна историческа първа победа. Украинските волейболистки се наложиха много трудно и драматично над Германия с 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13) във втората си среща от турнира в Група 1 от първата седмица на Лигата, играна през изминалата нощ пред над 2000 зрители в залата в Квебек (Канада).

По този начин двата отбора имат по 1 победа и 1 загуба в общото временно класиране на световната надпревара, като Украйна е с 2, а Бундестимът е с 4 точки в актива си. Следващите срещи на турнира и на украинките, и на Германия са срещу Япония. Първо тази вечер от 23,30 часа българско време срещу японките ще излезе украинския тим, а срещу Германия ще играят в събота срещу неделя (6-и срещу 7-и юни) от 03,00 часа.

За украинките Олександра Миленко реализира 22 точки (1 блок и 3 аса), докато Виктория Данчак добави още 17 точки (1 блок и 1 ас) за успеха.

За Бундестима Леана Гроцер (2 блока и 2 аса) и Емилия Веске (1 блок) завършиха с 22 и 21 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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