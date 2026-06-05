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Националка остава в Италия и през новия сезон

  • 5 юни 2026 | 20:55
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Националка остава в Италия и през новия сезон

Националката Моника Кръстева остава в Италия и през новия сезон. 27-годишната волейболистка, която играе на поста диагонал и завърши втора сред топреализаторите в Серия А2 през изминалия сезон, бе представена официално от новия си отбор КБЛ Коста Волпино (Бергамо).

Това ще е вторият пореден сезон за Кръстева в Серия А2, след като бе част от Панбиско Леонеса (Алтамура). Зад гърба си има сезони в Турция, Унгария, Казахстан, Швейцария и Румъния.

"Щастлива съм, че съм част от отбора на Коста Волпино! Това ще е втората ми година в Италия и вече обичам страната и нейните хора. Вълнувам се и искам да усетя енергията на феновете. Наистина съм развълнувана за следващия сезон. Ще бъде много интересно първенство, но определено и трудно. С всички отбори, обединени в една група, ни очакват много мачове и съм готова да се боря. Сигурна съм, че заедно можем да постигнем велики неща и розовото вече става любимият ми цвят", сподели Кръстева пред сайта на новия си отбор.

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