Добромир Дафинов: Да вкарваме голове

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Фратрия II (Варна). Срещата е от 31-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Очаквам динамичен двубой. Излизаме срещу отбор от млади футболисти. Подготвени са отлично. Играят агресивно, бързо. Не се притесняваме. Игрово се представяме все по-добре. Работим да разрешим проблемите в завършващата фаза на атаката. Създаваме положения пред противниковата врата, но трудно вкарваме голове. Надявам се да зарадваме феновете с победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.