Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

Карло Анчелоти е определил официалния предварителен състав на Бразилия за Мондиал 2026, като там присъства и бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго, пишат медиите в Бразилия. Според източниците селекционерът на бразилците е подал към ФИФА списък от 55 имена, от които малко по-късно този месец ще обяви кои ще бъдат окончателните 26, пътуващи до Северна Америка.

Съставът включва Неймар и Винисиус Жуниор като част от подготовката на бразилския национален отбор за турнира, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, докато Габриел Жезус отсъства. Не е включен и контузеният Естевао, за който миналата седмица се появи информация, че е пътувал за родината си, за да възстанови и да играе на финалите.

He will be LEFT out of the preliminary squad. pic.twitter.com/FnX3WXQpu7 — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 11, 2026

Според предварителните данни, които излязоха в края на април Карло Анчелоти трябва да обяви окончателния си избор след седмица на 18-и май (понеделник). Твърди се, че вече селекционерът е почти готов с избора си, а остава да се спре на още двама футболисти, като Игор Тиаго все още има шанс да бъде един от тях.

ЕТО И ЗА КОИ СА ФУТБОЛИСТИТЕ В СПИСЪКА

ВРАТАРИ: Алисон (Ливърпул), Едерсон (Фенербахче), Бенто (Ал Насър), Уго Соуза (Коринтианс), Жон (Нотингам Форест), Карлос Мигел (Палмейрас)

ЗАЩИТНИЦИ: Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва (Порто), Габриел Магаляеш (Арсенал), Бремер (Ювентус), Лео Перейра (Фламенго), Рожер Ибаньес (Ал Ахли), Александро (Лил), Фабрисио Бруно (Крузейро), Лукас Бералдо (ПСЖ), Витор Рейс (Жирона), Мурило (Нотингам Форест), Уесли (Рома), Данило (Фламенго), Пауло Енрике (Васко), Витиньо (Ботафого), Алекс Сандро (Фламенго), Дъглас Сантос (Зенит), Лусиано Жуба (Баия), Кайо Енрике (Монако), Кайки (Крузейро), Карлос Аугусто (Интер)

ХАЛФОВЕ: Каземиро (Юнайтед), Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Фабиньо (Ал-Итихад), Андрей Сантос (Челси), Данило (Ботафого), Лукас Пакета (Фламенго), Габриел Сара (Галатасарай), Жоао Гомеш (Уулвърхемптън), Андреас Перейра (Палмейрас), Жоелинтон (Нюкасъл), Жерсон (Крузейро), Матеус Перейра (Крузейро)

НАПАДАТЕЛИ: Винисиус (Реал Мадрид), Рафиня (Барселона), Матеуш Куня (Юнайтед), Луис Енрике (Зенит), Габриел Мартинели (Арсенал), Жоао Педро (Челси), Естевао (Челси), Неймар (Сантос), Ендрик (Лион), Раян (Борнемут), Антони (Бетис), Игор Тиаго (Брентфорд), Педро (Фламенго), Ришарлисон (Тотнъм), Игор Жезус (Форест), Кайо Жорже (Крузейро)