Иван Кочев: Фаворитът е Ботев (Ихтиман)

На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Марица (Милево) ще играе утре със Ботев (Ихтиман) финал на турнира за купата на Аматьорската лига.
„Съперникът има доказани футболисти, преминали през професионалния футбол. Ботев (Ихтиман) е с традиции спрямо нашия отбор. Това им отрежда ролята на фаворит във финала. Близо са до София и могат да привличат качествени играчи. Ние сме млад отбор, изграден също от школувани футболисти, от Пловдив. Ще се постараем да сме достоен опонент. Предстоящият двубой е по-различен от тези за първенството. Ще се изиграе с повече мислене, борба, концентрация. Нека по-добрия да спечели“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).
Пътят на Марица (Милево) към финала:
Област Пловдив – Квалификация – първи кръг
Марица 2009 (Градина) - Марица (Милево) 0:7
Област Пловдив – Квалификация – втори кръг
Калояново (Калояново) - Марица (Милево) 0:6
Област Пловдив – Квалификация – трети кръг
Марица (Милево) - почива
Област Пловдив – финал
Марица (Пловдив) - Марица (Милево) 2:4 след изпълнения на дузпи
Югоизточна България – Междуобластна квалификация
ОФК Хасково (Хасково) - Марица (Милево) 3:4
Югоизточна България – Междуобластна квалификация
Родопа (Смолян) - Марица (Милево) 1:2
Югоизточна България – Финал
В Стралджа: Марица (Милево) – Созопол (Созопол) 4:0
Полуфинал на турнира
В Габрово: Марица (Милево) – Септември (Тервел) 5:2