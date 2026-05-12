Иван Кочев: Фаворитът е Ботев (Ихтиман)

  • 12 май 2026 | 07:41
На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Марица (Милево) ще играе утре със Ботев (Ихтиман) финал на турнира за купата на Аматьорската лига.

„Съперникът има доказани футболисти, преминали през професионалния футбол. Ботев (Ихтиман) е с традиции спрямо нашия отбор. Това им отрежда ролята на фаворит във финала. Близо са до София и могат да привличат качествени играчи. Ние сме млад отбор, изграден също от школувани футболисти, от Пловдив. Ще се постараем да сме достоен опонент. Предстоящият двубой е по-различен от тези за първенството. Ще се изиграе с повече мислене, борба, концентрация. Нека по-добрия да спечели“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

Пътят на Марица (Милево) към финала:

Област Пловдив – Квалификация – първи кръг

Марица 2009 (Градина) - Марица (Милево)   0:7

Област Пловдив – Квалификация – втори кръг

Калояново (Калояново) - Марица (Милево)   0:6

Област Пловдив – Квалификация – трети кръг

Марица (Милево) - почива

Област Пловдив – финал

Марица (Пловдив) - Марица (Милево)   2:4 след изпълнения на дузпи

Югоизточна България – Междуобластна квалификация

ОФК Хасково (Хасково) - Марица (Милево)   3:4

Югоизточна България – Междуобластна квалификация

Родопа (Смолян) - Марица (Милево)   1:2

Югоизточна България – Финал

В Стралджа: Марица (Милево)Созопол (Созопол)  4:0

Полуфинал на турнира

В Габрово: Марица (Милево)Септември (Тервел)  5:2

