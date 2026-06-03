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Спартак (Плевен) обяви раздяла със защитник

  • 3 юни 2026 | 09:49
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Спартак (Плевен) обяви раздяла със защитник

Спартак (Плевен) и Васил Божинов се разделиха по взаимно съгласие. Привлеченият през зимата краен бранител няма да продължи при "синьо-белите" след само половин сезон в клуба.

Спартак и Божинов прецениха, че не могат да си бъдат взаимно полезни в бъдеще. Играчът дойде от Беласица, за който записа 11 срещи през есенния дял на сезон 2025/26, но при плевенчани получи шанс за изява в едва 7 мача и не успя да се пребори за титулярна позиция при високата конкуренция на този пост.

Спартак (Плевен) обяви кога започва подготовка
Спартак (Плевен) обяви кога започва подготовка

"Дойде, помогна с каквото можа. Направи ми огромно впечатление, че има прекрасна самооценка и му пожелавам успех", сподели Красимир Бислимов.

"Благодарим на Васил Божинов за времето, прекарано в тима и му пожелаваме много успехи на и извън терена!", написаха от клуба.

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