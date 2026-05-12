Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Кюрасао
  3. Рутен подава остава и отваря обратния път на Адвокаат

Рутен подава остава и отваря обратния път на Адвокаат

  • 12 май 2026 | 02:16
  • 256
  • 0
Рутен подава остава и отваря обратния път на Адвокаат

Фред Рутен подаде оставка като селекционер на Кюрасао месец преди началото на Мондиал 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико, предава пресслужбата на Футболната федерация на страната. 63-годишният специалист взе решението на фона на конфликт в отбора, където играчи и спонсори поискаха възстановяването на Дик Адвокаат, който доведе отбора до първото му класиране за Световно първенство.

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното
Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

„Не трябва да допускаме да се развие климат, който подкопава здравите професионални отношения между играчи и персонал. Разумно е да се направи крачка назад. Времето е от съществено значение и Кюрасао трябва да продължи напред“, отбеляза Рутен.

Адвокаат обяви оставката си като селекционер на Кюрасао през февруари поради сериозни здравословни проблеми с дъщеря си. Според нидерландските медии 78-годишният специалист е готов да се върне на работа, тъй като състоянието на дъщеря му се е подобрило. В груповата фаза на финалите в Северна Америка Кюрасао ще играе срещу Германия, Еквадор и Кот д'Ивоар.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тотнъм изпусна Лийдс, "шпорите" само с две точки над чертата

Тотнъм изпусна Лийдс, "шпорите" само с две точки над чертата

  • 12 май 2026 | 00:09
  • 5186
  • 17
Битката за оцеляване в Ла Лига остава свирепа след равен между Жирона и Райо, който потопи Овиедо

Битката за оцеляване в Ла Лига остава свирепа след равен между Жирона и Райо, който потопи Овиедо

  • 12 май 2026 | 00:05
  • 1654
  • 0
Наполи заличи два гола пасив срещу Болоня и все пак загуби

Наполи заличи два гола пасив срещу Болоня и все пак загуби

  • 12 май 2026 | 00:00
  • 1610
  • 1
Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

  • 11 май 2026 | 23:47
  • 15284
  • 55
Люис-Скели: Всички в Арсенал сме изпълнени с ентусиазъм

Люис-Скели: Всички в Арсенал сме изпълнени с ентусиазъм

  • 11 май 2026 | 21:11
  • 1609
  • 0
Цървена звезда ще иска поне 20 млн. евро за талант с български корени

Цървена звезда ще иска поне 20 млн. евро за талант с български корени

  • 11 май 2026 | 20:42
  • 3493
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

  • 11 май 2026 | 22:14
  • 25009
  • 178
Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

  • 11 май 2026 | 21:14
  • 16511
  • 44
Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 23598
  • 193
Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

  • 11 май 2026 | 23:47
  • 15284
  • 55
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 24446
  • 39
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 31666
  • 317