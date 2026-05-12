Рутен подава остава и отваря обратния път на Адвокаат

Фред Рутен подаде оставка като селекционер на Кюрасао месец преди началото на Мондиал 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико, предава пресслужбата на Футболната федерация на страната. 63-годишният специалист взе решението на фона на конфликт в отбора, където играчи и спонсори поискаха възстановяването на Дик Адвокаат, който доведе отбора до първото му класиране за Световно първенство.
Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното
„Не трябва да допускаме да се развие климат, който подкопава здравите професионални отношения между играчи и персонал. Разумно е да се направи крачка назад. Времето е от съществено значение и Кюрасао трябва да продължи напред“, отбеляза Рутен.
Адвокаат обяви оставката си като селекционер на Кюрасао през февруари поради сериозни здравословни проблеми с дъщеря си. Според нидерландските медии 78-годишният специалист е готов да се върне на работа, тъй като състоянието на дъщеря му се е подобрило. В груповата фаза на финалите в Северна Америка Кюрасао ще играе срещу Германия, Еквадор и Кот д'Ивоар.