Руси Желев: Надявам се да се докажа в националния отбор

Вицешампионът от Мондиал 2025, който тренира на два поста в Държавния тим, продължава в нов клуб в Италия

Националът Руси Желев ще продължи кариерата си в Италия за новия сезон 2026/27. Волейболистът, който играе на поста посрещач, а в Държавния тим на България се изявява и като либеро, облича екипа на Волей Триколор Реджо Емилия (Реджо Емилия) в А-2 на италианския шампионат. Реджо Емилия се завърна във второто ниво след едногодишно отсъствие и клубът e изпълнен с амбиции за челни позиции през новия шампионат, като привлича редица нови попълнения.

Руси Желев, който е сребърен медалист с "лъвовете" от световното в Индонезия 2025, вече в България и води подготовка с националите в Самоков. 24-годишният състезател, израснал в школата на Берое 2016, е изпълнен с мотивация за себедоказване, а ето какво каза в интервю за BGvolleyball.com за новия си клуб и очакванията за националния тим.

През изминалия сезон игра за Банка Мачерата, защо реши да смениш клуба?

Защото от ръководството на Реджо Емилия ми показаха, че ме искат и ще разчитат на мен, за разлика от това, което се случваше в предишния клуб. От новия ми клуб се постараха да ме убедят, че ме желаят повече от другите, от които имах оферти. Затова реших, че това е моето място. Продължавам втори сезон в италианското първенство.

Как се чувстваш в Италия?

Доста добре. Имах късмета да попадна на хубаво място през първата ми година в Италия. В региона Марке и в Мачерата беше доста приятно. Тренира се доста, а това много ми допада. Волейболът е на добро техническо ниво и това е основна причината да остана втори сезон. Така ще мога да отбележа една естествена продължителност на кариерата ми и надграждане, което е много важно.

Да, естествено мечтая да играя в шампионата на А-1 на Италия, но не на всяка цена. Много е важно чувството за удовлетвореност и стремеж за реализация. Има време. Смятам, че първенството на Франция е много силно, в Турция виждате, че се вдига все повече нивото. Така че възможности има, но е далеч за взимане на решения.

Как ще окачествиш изминалия сезон с Мачерата?

Доста полезен сезон при моя дебют в чужбина. Имах късмета да играя с друг българин - Денис Карягин, който бе на високо ниво и го доказа, като стана сред най-резултатните състезатели на шампионата. За следващия сезон няма да бъдем заедно, той отива във Фано.

Започнахме трудно, ново място и чисто нов отбор, но с оглед на последните резултати влязохме в плейофите. Бяхме изпълнени с мотивация и желание за работа. Като цяло мога да нарека сезона удовлетворителен.

Вече водиш подготовка с националния тим на България. Как се чувстваш отново сред избраниците на селекционера Бленджини?

Да съм в националния тим на България за мен е чест и се чувствам страхотно, особено когато старши треньор е Джанлоренцо Бленджини. С него се работи много и качествено. Аз наистина обичам дълги и тежки тренировки. Не се плаша от тренировъчния процес. А с този състав, който е изграден от млади момчета – атмосферата е много добра. Всички са усмихнати, работи се на обороти и с мотивация за надграждане. Това е едно добро начало. Не мога да кажа много за очакванията, но се надявам тепърва да има добри новини от лято 2026.

Надяваш ли се да попаднеш отново в състава за Лигата на нациите и европейското първенство?

Надявам се и се боря да съм сред избраниците. За мен е без значение дали ще бъда на поста либеро или ще ме използват в посрещане. Конкуренцията в националния тим е най-хубавото нещо. Тя дава импулс всеки да дава своя максимум. Може би затова бяха постигнали тези успехи миналото лято.

Но не бива да почиваме на стари лаври. Не трябва да вдигаме прекалено високо глави. Без работа няма да се случи нищо. И съответно трябва да продължим да се борим във всеки един мач, във всеки един гейм, за да продължат тези успехи. Няма да е лесно, защото всички ще хвърлят срещу нас, но съм уверен, че всеки един ще даде най-доброто от себе си.

На какъв пост водиш подготовка сега?

Тренирам и на двата поста. Каквото каже Бленджини, това правим. Има доста хора в състава, но смятам, че ще даде шанс на всички. Всеки един ще получи възможност за изява под един или друг начин. Надявам се да спечеля доверието на Бленджини и да се докажа!