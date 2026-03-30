Руси Желев MVP, Денис Карягин с 11 точки, Мачерата ще играе в плейофите в А2

Световният вицешампион с България от Мондиал 2025 Руси Желев бе избран за MVP, а другият национал Денис Карягин също изигра силен мач при победа №14 за техния клуб Банка Мачерата Физиомед МС в италианската Серия А2.

Воденият от Романо Джанини отбор надигра Кампи Реали Канту с 3:0 (25:23, 25:18, 25:15) в мач от последния 26-и кръг.

Денис Карягин се разписа с 11 точки (2 аса, 1 блок, 44% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане +4).

Руси Желев завърши с 9 точки (1 ас, 1 блок, 54% ефективност в атака, 40% перфектно и 60% позитивно посрещане - +6) и бе отличен за MVP.

За съперника Николай Иванов не се появи в игра. Най-голям актив записа Франческо Куальодзи - 12 точки (2 блокади).

Мачерата завърши на 7-ата позиция във временното класиране с 30 точки (14 победи, 12 загуби). Канту е на 14-а позиция с 12 точки (5 победи, 21 загуби).

В плейофите Мачерата ще срещне Конзоли Груп Сферк Бреша. Двубоите започват на 12 април (неделя).

Канту, както и 13-ият Ема Вилас Кодекс Лупи Сиена, изпадат в Серия А3.