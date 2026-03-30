Руси Желев MVP, Денис Карягин с 11 точки, Мачерата ще играе в плейофите в А2

  • 30 март 2026 | 14:32
  • 254
  • 0
Световният вицешампион с България от Мондиал 2025 Руси Желев бе избран за MVP, а другият национал Денис Карягин също изигра силен мач при победа №14 за техния клуб Банка Мачерата Физиомед МС в италианската Серия А2.

Воденият от Романо Джанини отбор надигра Кампи Реали Канту с 3:0 (25:23, 25:18, 25:15) в мач от последния 26-и кръг.

Денис Карягин се разписа с 11 точки (2 аса,  1 блок, 44% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане +4).

Руси Желев завърши с 9 точки (1 ас, 1 блок, 54% ефективност в атака, 40% перфектно и 60% позитивно посрещане - +6) и бе отличен за MVP.

За съперника Николай Иванов не се появи в игра. Най-голям актив записа Франческо Куальодзи - 12 точки (2 блокади).

Мачерата завърши на 7-ата позиция във временното класиране с 30 точки (14 победи, 12 загуби). Канту е на 14-а позиция с 12 точки (5 победи, 21 загуби).

В плейофите Мачерата ще срещне Конзоли Груп Сферк Бреша. Двубоите започват на 12 април (неделя).

Канту, както и 13-ият Ема Вилас Кодекс Лупи Сиена, изпадат в Серия А3.

Още от Волейбол

Българин триумфира с Купата на Швейцария

  • 30 март 2026 | 12:04
  • 773
  • 0
Калина Венева: Винаги мечтаем за медали!

  • 30 март 2026 | 11:28
  • 474
  • 0
Титрийски и Къндев пак сред лидерите в САЩ

  • 30 март 2026 | 11:21
  • 441
  • 0
Атанас Петров: Момичетата показаха характер и качествен волейбол

  • 30 март 2026 | 10:51
  • 833
  • 0
Алекс Грозданов MVP, Богданка с отличен старт в плейофите в Полша

  • 30 март 2026 | 10:24
  • 1248
  • 0
България U18 на ЕвроВолей 2026 след 3 от 3 на квалификацията в София

  • 29 март 2026 | 19:01
  • 12088
  • 5
11-те на България и Индонезия

  • 30 март 2026 | 15:20
  • 1276
  • 0
Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
  • 15192
  • 61
Очаквайте на живо: Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 30 март 2026 | 14:55
  • 1101
  • 7
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

  • 30 март 2026 | 09:18
  • 28007
  • 57
"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
  • 27429
  • 31
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 20942
  • 2