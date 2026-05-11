Логан Сарджънт поиска Верстапен за съотборник във Форд

Бившият пилот от Формула 1 Логан Сарджънт е убеден, че ако Макс Верстапен реши да се състезава за отбора на Форд в клас Hypercar на Световния шампионат по издръжливост (WEC), той ще доминира.

Форд ще се присъедини към клас Hypercar на WEC през 2027 година, което означава, че отборът ще участва и в най-престижното състезание – „24 часа на Льо Ман“. Надпреварата е на челно място в списъка с желания на Верстапен и чрез новото партньорство между Ред Бул и Форд във Формула 1, той може да получи възможност да управлява и хиперколата на Форд, ако графикът му го позволи.

Може ли Макс Верстапен да кара за Форд в Льо Ман?

Логан Сарджънт, който между 2023 и 2024 година се състезаваше за тима на Уилямс във Формула 1, към момента се подвизава за Форд в клас LMGT3 на WEC. От следващия сезон американецът ще застане зад волана на хиперколата на Форд, която тази година ще дебютира в тестове на различни трасета.

„Ако той пилотира, надявам се да бъде в моята кола, това е сигурно. Според мен Макс е най-добрият на всички времена. Така че ако мога да споделям колата с него, ще бъде огромна привилегия и голямо предимство“, заяви американският пилот.



„Той е най-бързият пилот в света. Най-вероятно ще бъде по-добър от всички. Бих предпочел това да бъде в моята кола, отколкото в друга. То е далеч повече от стила на пилотиране, виждайки какво прави с наличните средства във всяка обиколка, как се приспособява. Очевидно той има толкова много опит от Формула 1. За него би било лесно да се приспособи. Можеш да научиш толкова много от някого като него. Не можеш да спечелиш четири световни титли без скоростта, която той притежава. Вижда се дори когато не е в най-добрата кола, отново успява да намери начин. Това не може да се каже за всички“, обясни Сарджънт.

Снимки: Imago