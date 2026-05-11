Левски пусна билетите за гостуването в Разград

Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Левски обяви, че билетите за предстоящото гостуване на Лудогорец от четвъртия кръг на плейофите в efbet Лига вече са в продажба. Пропуските са налични онлайн. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" в Разград е на 13 май, сряда, от 20:15 часа.

Нико Петров: Левски стана шампион, но въпреки това не успява да разбере как да пресира Лудогорец

Цената на билета е 6 €.

В сряда пропуски ще се продават и на каса пред сектора, предназначен за "сините" привърженици от 16:15 часа до края на първото полувреме на срещата.