Световният елит се събира в Индонезия

Азиатската Шампионска лига носи сериозен заряд и обещава страхотни битки. В Понтианак (Индонезия) вече пристигнаха редица звезди на световния волейбол - като част от отборите, които ще се борят за трофея. Надпреварата ще се проведе от 13 до 17 май.

Българският национал Александър Николов ще играе за иранския Фулад (Сирджан), както бе обявено в събота.

Посрещачът пристига в Азия след финалите в италианската Суперлига, където с Кучине Лубе (Чивитанова) отстъпиха на Сър Суза Скай (Перуджа).

В състава на Фулад, който ще атакува трофея за първи път след 2024 г., е и иранската звезда Пория Хосейн Ханзадех, който напусна скандално Лубе преди месеци.

Бившият тим на национала Мартин Атанасов - Джакарта Бхаянгкара Пресиси, също привлече няколко класни играчи - словенския национал Рок Можич, малийската звезда Ноумори Кейта и кубинеца Робертланди Симон. Тримата се присъединиха към тима преди броени дни.

От състава на Бхаянгкара Пресиси пък отпадна иранецът Бардия Саадат, който се контузи на тренировка.

Очаква се в следващите дни да има още новини за звездни трансфери.