Алекс Николов ще играе за иранския Фулад Сирджан

Реализатор номер 1 на националния отбор на България Александър Николов ще подсили иранския Фулад Сирджан за финалите на азиатската Шампионска лига, които ще се състоят между 13 и 17 май в Понтианак, Индонезия, съобщава volleytrails.

Николов стана вицешампион на Италия за втора поредна година с отбора си Кучине Лубе Чивитанова, който отстъпи във финала на новия шампион Перуджа с 0:3 победи.

Супер Алекс Николов с 819 точки за Лубе

Александър Николов завърши като топреализатор в редовния сезон на италианската Серия А с 450 точки, изпреварвайки белгиеца Фере Регерс от Алианц Милано, като след десетте плейофните мача увеличи актива си с още 192 точки, завършвайки далеч пред звездата на Рана Верона Кейта Нумори, който има 153.

Участието на Алекс Николов във финалите на азиатската Шампионска лига означава, че той ще се присъедини по-късно към подготовката на националния отбор за участието в Лигата на нациите и за Европейското първенство през това лято.